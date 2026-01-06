Foto: Ieva Lūka/LETA

Brauciet ar prātu – bīstamas situācijas satiksmē Mūkusalas un Bauskas ielas krustojumā! Tur nedarbojas luksofors 0

LETA
19:53, 6. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Bojāta luksofora dēļ Mūkusalas un Bauskas ielas krustojumā Rīgā rodas bīstamas situācijas
Rīga, 6. janv., LETA. Bojāta luksofora dēļ Rīgā, Mūkusalas un Bauskas ielas krustojumā rodas bīstamas situācijas, novēroja aģentūra LETA.

Minētajā krustojumā jau ilgstoši nedarbojas luksofors. Saskaņā ar krustojumā uzstādītajām ceļazīmēm galvenā iela ir Bauskas iela, lai gan intensīvāka satiksmes norit pa Mūkusalas ielu un Ziepniekkalna ielu. Tajās satiksme norit pa divām joslām katra virzienā un tās tiek intensīvi noslogotas.

Ņemot vērā, ka automašīnām pirms Bauskas ielas ir jāapstājas, lai palaistu pa galveno ielu braucošās automašīnas, gan Mūkusalas ielā virzienā prom no centra, gan Ziepniekkalna ielā virzienā uz centru, veidojas sastrēgumi.

Krustojuma izbraukšana ir apgrūtināta, jo to vienlaikus cenšas šķērsot auto, kas brauc pa divām joslām un traucē viena otrai redzamību, novēroja aģentūra LETA.

Savukārt gājējiem krustojumā šķērsot Mūkusalas ielu ir bīstami, jo tas jādara, ejot starp sastrēgumā stāvošām automašīnām, kuru vadītāji gaida izdevīgu brīdi, lai šķērsotu Bauskas ielu, novēroja LETA.

Kā skaidroja pašvaldībā, atbildīgie dienesti ir informēti par bojājumu. Luksoforu darbība tiks atjaunota iepriekšējā darba režīmā, kad remontdarbiem būs piemēroti laikapstākļi, sola vietvara. Pie zemām temperatūrām neesot iespējams kvalitatīvi veikt elektroinstalācijas darbus.

Luksofora objekts tika bojāts būvdarbu veikšanas zonā.

