“airBaltic” jauns galamērķis uz valsti, kurā gaidāmi ilgstoši lidostas darbinieku protesti – avioreisi sakrīt tieši ar protesta laiku 0
Latvijas nacionālā lidsabiedrība “airBaltic” no šodienas sāk tiešos lidojumus uz Portugāles pilsētu Faru, aģentūru LETA informēja “airBaltic”.
“airBaltic” tiešos lidojumus no Rīgas uz Faru nodrošinās no šodienas līdz 2026.gada 3.janvārim, izpildot vienu reisu nedēļā – sestdienās.
Jau ziņots, ka “airBaltic” 2024.gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 13% vairāk nekā gadu iepriekš, un veica 47 000 lidojumu, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš.
Šogad pirmajā pusgadā “airBaltic” zaudējumi samazinājās vairākkārtīgi – līdz 1,729 miljoniem eiro, bet koncerna apgrozījums palielinājās par 3% un bija 349,648 miljoni eiro.
Savukārt 2024.gadā “airBaltic” koncerns strādāja ar auditētajiem zaudējumiem 118,159 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, bet koncerna apgrozījums, salīdzinot ar 2023.gadu, palielinājās par 11,9%, sasniedzot 747,572 miljonus eiro.
Šogad augusta beigās Vācijas nacionālā aviokompānija “Lufthansa” kļuva par “airBaltic” akcionāru. Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% “airBaltic” akciju, “Lufthansa” – 10% akciju, finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 1,62%, bet 0,01% – citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Pēc “airBaltic” akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) “Lufthansa” līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Darījums paredz arī to, ka “Lufthansa” pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no “airBaltic” kapitāla.
Latvijas valdība 2024.gada 30.augustā vienojās, ka valstij pēc “airBaltic” IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija. Savukārt šogad 19.augustā valdība nolēma, ka Latvija, tāpat kā Vācijas “Lufthansa”, veiks līdzieguldījumu 14 miljonu eiro apmērā “airBaltic” pirms potenciālā IPO.
LA.LV atgādina, ka ceļotājiem, kas tuvākajos mēnešos plāno doties uz vai caur Portugāli, jārēķinās ar nopietniem traucējumiem streiku dēļ.