Darbinieki mērķē uz stratēģiskiem datumiem: streiku dēļ vairākus mēnešus tiks ietekmēta gaisa satiksme ļoti populārā tūristu galamērķī 0
Ceļotājiem, kas tuvākajos mēnešos plāno doties uz vai caur Portugāli, jārēķinās ar nopietniem traucējumiem streiku dēļ.
Pirmais streiks sākās šodien un ilgs līdz nākamajam otrdienai, bet tie turpināsies līdz pat nākamā gada janvārim, ziņo ārvalstu mediji.
Ceļošana caur Portugāles lidostām atkal kļūs sarežģītāka. Divas arodbiedrības, kas pārstāv uzņēmuma “Menzies” darbiniekus (atbildīgus par zemes apkalpošanas pakalpojumiem), ir izsludinājušas jaunu streiku vilni, kas ilgs līdz 2026. gada sākumam.
Streikus izsludināja SIMA (Metalurģijas un radniecīgo nozaru darbinieku arodbiedrība) un STA (Transporta arodbiedrība). Pirmais no streikiem sākās trešdien, 3. septembrī, un turpināsies līdz otrdienai, 9. septembrim. Pēdējais streiks gaidāms tikai 2026. gada 2. janvārī.
Noteikti minimālie pakalpojumi
Portugāles Ekonomikas un sociālās padomes Šķīrējtiesa noteikusi minimālos pakalpojumus lidostās. Šo lēmumu arodbiedrības, tostarp SIMA, asi kritizēja. Tās norādīja, ka lēmums uzliek par pienākumu nodrošināt apmēram 80% no normālās darbības apjoma.
“Viņi to sauc par minimumu, bet patiesībā tas ir nekaunīgs solis — pārvērst streiku farsā, kas aizsargā uzņēmumu un pazemo darbiniekus,” paziņoja arodbiedrība.
Jaunais streiku vilnis seko pēc iepriekšējām protesta akcijām jūlijā un augustā. Arodbiedrības pagājušā mēneša beigās bija apturējušas streikus pēc sarunām ar ministriju. Tomēr uzņēmums “Menzies” noliedza, ka būtu panākts jebkāds progress. Arodbiedrība uzsvēra, ka streiku atcelšana “nebija nekāda vienošanās, pārrunu vai piekāpšanās rezultāts” un ka tās pozīcija paliek nemainīga.