“Aiz Cēsīm Vidzemes šoseja pārtop par Pleskavas šoseju!” Krastiņš norāda uz nepilnībām 0

LA.LV
15:42, 25. septembris 2025
Viedokļi

Finansists Edmunds Krastiņš TV24 raidījumā “Preses klubs” norādīja, ka Latvija pati ar ceļazīmēm uztur Krievijas virzienu pieejamu. Viņš uzsver – kamēr Cēsīs Vidzemes šoseja pārtop par Pleskavas šoseju, mēs paši veidojam dezinformāciju.

“Paņemsim tādu mazu piemēru, it kā tā nav Krievijas dezinformācija, bet, lai saprastu, es regulāri braucu pa Vidzemes šoseju dažādos attālumos. Un ziniet, aiz Cēsīm Vidzemes šoseja pēkšņi pārtop par Pleskavas šoseju, jo vienīgais rādītājs uz priekšu ir Pleskava,” skaidro Krastiņš.

Finansists norāda, ka tur nav norādīta ne Smiltene, ne Alūksne, kurai tas ir vienīgais piebraucamais ceļš. Tikai Pleskava. Jau četrus gadus ilgst Ukrainas karš, bet mums ir zīme uz Pleskavu.

Krastiņš precizē, ka runa nav par Kokneses jauno šoseju, kur katrā krustojumā ir milzīgas zīmes – Maskava. “Tur pamatā braukā tikai latvieši, un kāpēc man tas viss būtu jālasa? To jau nav krievi salikuši, to esam mēs paši salikuši,” pauž finansists.

“Es vēl saprotu, ka tās Maskavas zīmes ir milzīgas, un tur droši vien ir vajadzīgi lieli līdzekļi, lai viņas nomainītu, bet tās Pleskavas zīmes var vienkārši aizbraukt, ar mašīnu noskrūvēt un noņemt, lai tur nav tad nekāda zīme,” piebilst finansists.

Pašiem ar sevi jāsāk nevis jācīnās ar milzīgu un izsmalcinātu dezinformāciju, paši mēs tādu dezinformāciju veidojam, piebilst Krastiņš.

LA.LV Aptauja

Kā vērtē to, ka uz Vidzemes šosejas ir norāde uz Pleskavu?

  • Normāli, tā visiem ir pierasts
  • Tā noteikti jānomaina
  • Kāda starpība?

