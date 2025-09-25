Vēlies savam mazulim visādus labumus? Ir tikai viens nosacījums – viņš jāieņem noteiktā vietā 0
Polijas nekustamo īpašumu magnāts Vladislavs Grohovskis nācis klajā ar ļoti radošu piegājienu, kā uzlabot demogrāfisko situāciju valstī. Proti, viņš piedāvā atlīdzību pāriem, kuri ieņems bērnu kādā no viņam piederošajām viesnīcām.
Grohovskis ir īpašnieks vienai no lielākajām viesnīcu ķēdēm Polijā un viņam pieder vēl daudzi nekustamie īpašumi.
Viņš ir apņēmies sarīkot bezmaksas svinības, piemēram, kristības jaundzimušajam, ja bērns tiks ieņemts kādā no viņam piederošajām 23 “Arche” grupas viesnīcām.
Tāpat poļu biznesmenis solījis izmaksāt naudas prēmiju 10 000 zlotu (aptuveni 2340 eiro) apmērā jebkuram savu uzņēmumu darbiniekam, kā arī nekustamo īpašumu pircējiem, ja piecu gadu laikā pēc mājokļa iegādes viņiem ģimenē būs pieaugums.
“Pēc pirmā bērna, kas dzimis šīs programmas ietvaros, jaunie vecāki dāvanā saņems arī ratiņus un īpašu sagaidīšanas komplektu,” sarunā ar portālu “Money.pl” apliecina Grohovskis.
Skaidrojot sava neparastā piedāvājuma iemeslus, viņš saka: “Uzņēmumiem vajadzētu vairāk iesaistīties sociālo jautājumu risināšanā, tostarp atbalstīt pasākumus, kas vērsti uz to, lai mainītu negatīvo demogrāfisko tendenci mūsu valstī. 2026. gadā Polija aizsardzībai tērēs gandrīz 5% no sava IKP, kas nomināli varētu būt vairāk nekā 200 miljardi zlotu, bet kāda tam jēga, ja demogrāfija mūs iznīcinās?”