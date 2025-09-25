Foto. pexels.com/ Sinead Michaela du Plessis

Vēlies savam mazulim visādus labumus? Ir tikai viens nosacījums – viņš jāieņem noteiktā vietā 0

LA.LV
14:09, 25. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Polijas nekustamo īpašumu magnāts Vladislavs Grohovskis nācis klajā ar ļoti radošu piegājienu, kā uzlabot demogrāfisko situāciju valstī. Proti, viņš piedāvā atlīdzību pāriem, kuri ieņems bērnu kādā no viņam piederošajām viesnīcām.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Kas mājā ir netīrāks par tualeti: 14 lietas, par kurām grūti pat iedomāties
“700 eiro par Latvijas un Ukrainas karoga izkāršanu!” Carnikavā soda patriotu Raimondu. Vai likums to atļauj?
Plikas krūtis, maksas tualetes un staigāšana kājām: 22 lietas, kas amerikāņiem šķiet dīvainas Eiropā
Lasīt citas ziņas

Grohovskis ir īpašnieks vienai no lielākajām viesnīcu ķēdēm Polijā un viņam pieder vēl daudzi nekustamie īpašumi.

Viņš ir apņēmies sarīkot bezmaksas svinības, piemēram, kristības jaundzimušajam, ja bērns tiks ieņemts kādā no viņam piederošajām 23 “Arche” grupas viesnīcām.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Kāds saprot…?” Mūziķis Kivičs apjucis par Kažas rīcību saistībā ar dziesmu “Omnibuss”
NATO iznīcinātāji netālu no Latvijas pārtver piecas Krievijas kara lidmašīnas
Eksperti brīdina: dronu aktivitātes apdraud pasažieru lidmašīnas Eiropā

Tāpat poļu biznesmenis solījis izmaksāt naudas prēmiju 10 000 zlotu (aptuveni 2340 eiro) apmērā jebkuram savu uzņēmumu darbiniekam, kā arī nekustamo īpašumu pircējiem, ja piecu gadu laikā pēc mājokļa iegādes viņiem ģimenē būs pieaugums.

“Pēc pirmā bērna, kas dzimis šīs programmas ietvaros, jaunie vecāki dāvanā saņems arī ratiņus un īpašu sagaidīšanas komplektu,” sarunā ar portālu “Money.pl” apliecina Grohovskis.

Skaidrojot sava neparastā piedāvājuma iemeslus, viņš saka: “Uzņēmumiem vajadzētu vairāk iesaistīties sociālo jautājumu risināšanā, tostarp atbalstīt pasākumus, kas vērsti uz to, lai mainītu negatīvo demogrāfisko tendenci mūsu valstī. 2026. gadā Polija aizsardzībai tērēs gandrīz 5% no sava IKP, kas nomināli varētu būt vairāk nekā 200 miljardi zlotu, bet kāda tam jēga, ja demogrāfija mūs iznīcinās?”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Arhitekts pārspējis pats sevi! Francijā atklāta jauna ēka, ko jau dēvē par mūsdienu ikonu
Veselam
Tējkannas, dekoratīvie spilveni un… Eksperti atklāj netīrāko priekšmetu sarakstu kas atrodas viesnīcās
Cīņa par vietu zem saules kļūst bīstama: tūristi Eiropas kūrortos plēšas par guļamkrēsliem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.