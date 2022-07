Aktuāli par zivju eļļas noderību veselībai

Ilustratīvs foto

Zivju eļļa ir omega-3 taukskābju avots uzturā. Organismam šīs taukskābes ir nepieciešamas dažādām funkcijām, sākot no muskuļu aktivitātes līdz šūnu augšanai; tai skaitā – sirds veselībai. „Mums tik vajadzīgās omega-3 taukskābes organisms nesintezē,” apkopojot dažādus jaunākos atzinumus par zivju eļļas lietošanu, atgādina „Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Virza.

„Omega-3 taukskābes organisms pats nesintezē, tāpēc mēs tās uzņemam ar uzturu vai uztura bagātinātājiem šķidrā veidā, kapsulās vai košļājamās kapsulās,” skaidro „Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Virza. Zivju eļļa satur divas omega-3 taukskābes – dokozaheksaēnskābi un eikozapentaēnskābi. “Lai uzņemtu omega-3 ar uzturu, ēdienkartē jāiekļauj treknas zivis, piemēram, lasis, skumbrija, forele un vēžveidīgie, mīdijas, austeres un krabji. Jāpiebilst, ka daži rieksti, sēklas un augu eļļas arī satur omega-3, taču cita veida un to sauc par alfa-linolēnskābi.”

Ko vēsta pētījumi?

Lai gan pētījumos skaidri secināts, ka cilvēkiem, kuri vismaz divas reizes nedēļā uzturā iekļauj kādu no zivju eļļu saturošiem pārtikas produktiem, ir mazāks risks nomirt no sirds slimībām, joprojām pavisam droši nevar apgalvot, ka zivju eļļas uztura bagātinātāju lietošana būtiski uzlabo sirds veselību. Tomēr ir arī dati, par to, ka zivju eļļas lietošana ir saistīta ar ievērojamu sirdslēkmes riska samazināšanos.

Pirms dažiem gadiem Harvarda universitātē veiktā pētījumu apkopojumā konstatēts, ka katru dienu lietojot aptuveni 840 miligramus (apmēram ¼ daļa tējkarotes) zivju eļļas, par 8% samazinās risks mirt no sirdslēkmes vai koronārās sirds slimības. Lai arī šis fakts ir iepriecinošs, zivju eļļa joprojām ir tikai viens no sirds veselību veicinošiem faktoriem.

Proti, ir grūti pierādīt, ka tieši zivju eļļa izraisa sirds veselības uzlabošanos. Galu galā cilvēki, kuri lieto uztura bagātinātājus, var veikt arī citas darbības savas sirds un asinsvadu sistēmas uzlabošanā, piemēram, ir fiziski aktīvi un rūpējas, lai ēdienkarte būtu sabalansēta. Tomēr skaidri redzama ir attiecība: jo vairāk omega-3 katru dienu uzņem, jo labāk pasargā savu sirdi.

Interesanti pētījumu fakti

Nav atrasti tieši pierādījumi, kas liecinātu, ka omega-3 palīdz samazināt insulta risku.

Vairāki pētījumi liecina par nelielu asinsspiediena pazemināšanos cilvēkiem, kuri lieto zivju eļļu uztura bagātinātāju veidā. Ir daži pierādījumi, ka zivju eļļas labvēlīgā ietekme var būt lielāka cilvēkiem ar vidēji smagu vai smagu arteriālo hipertensiju nekā tiem, kuriem ir neliela asinsspiediena paaugstināšanās.

Pārliecinoši pierādīts, ka omega-3 taukskābes var ievērojami samazināt triglicerīdu līmeni asinīs. Šķiet, ka ir arī neliels augsta blīvuma lipoproteīnu jeb “labā” holesterīna uzlabojums, lai gan tika novērots arī zema blīvuma lipoproteīnu jeb “sliktā” holesterīna līmeņa paaugstināšanās.

Mazliet atkāpjoties no sirds veselības – ir skaidri zināms, ka zivju eļļa var palīdzēt mazināt sāpes, uzlabot rīta stīvumu un mazināt locītavu jutīgumu cilvēkiem ar reimatoīdo artrītu. Lai gan atvieglojums bieži ir neliels, ar to var pietikt, lai samazinātu vajadzību pēc pretiekaisuma līdzekļiem.

Galvenais secinājums

Omega-3 taukskābes ir būtiskas labai veselībai kopumā. Vislabāk, ja tās uzņem, ēdot zivis, tiesa, lietojot tās jēlas, vārītas vai tvaicētas, nevis ceptas. Savukārt aptiekā pirkta zivju eļļa palīdzēs uzturēt veselību, ja ir grūtības nodrošināt pilnvērtīgu ēdienkarti, un var būt īpaši noderīga, ja jums ir augsts triglicerīdu līmenis vai reimatoīdais artrīts.

Drošība un blakusparādības

“Lietojot kā ieteikts, zivju eļļa parasti tiek uzskatīta par drošu. Taču pārāk daudz zivju eļļas var palielināt asiņošanas risku un ietekmēt imūno reakciju. Tāpat nav skaidrs, vai zivju eļļa ir droša cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret jūras veltēm. Tāpēc, pirms uzsākt lietošanu, aprunājieties ar savu ārstu vai farmaceitu,” piesaka Ieva Virza un piebilst, ka šis uztura bagātinātājs dažkārt var izraisīt vieglas blakusparādības, tostarp:

grēmas, sliktu dūšu vai caureju;

izsitumus;

zivju pēcgaršu;

sliktu elpu.

Zivju pēcgaršu un sliktu elpu var mazināt, ja zivju eļļu lieto ēšanas laikā.

Iespējamā mijiedarbība ar citām zālēm

Antikoagulanti un prettrombocītu līdzekļi (t.sk. augu drogas un uztura bagātinātāji). Iespējams, ka zivju eļļas piedevu lietošana kopā ar tām var palielināt asiņošanas risku.

Asinsspiediena zāles (t.sk. augu drogas un uztura bagātinātāji). Zivju eļļa var nedaudz pazemināt asinsspiedienu, tādēļ lietošana kopā ar asinsspiediena zālēm var summēties un samazināt asinsspiedienu par daudz.

Kontracepcijas līdzekļi. Daži kontracepcijas preparāti var mainīt zivju eļļas ietekmi uz triglicerīdiem.

Zivju eļļas lietošana kopā ar dažiem medikamentiem svara zaudēšanai var samazināt zivju eļļā esošo taukskābju uzsūkšanos. Apsveriet iespēju lietot uztura bagātinātāju un zāles ar divu stundu intervālu!

E vitamīns. Zivju eļļa var samazināt E vitamīna līmeni.

Veselība – pacienta un speciālistu kopdarbs

„Veselības jomas eksperti ir vienisprātis, ka zivju eļļas preparāti var palīdzēt sirds veselībai, taču tos nevajadzētu uzskatīt par līdzekli, kas var izārstēt slimību,” teic farmaceite. Viņasprāt sabiedrības veselības ieteikumos būtu jākoncentrējas uz zivju patēriņa palielināšanu, pilnvērtīga uztura, fizisko aktivitāšu un citu veselīga dzīvesveida paradumu popularizēšanu, neaizmirstot, ka omega-3 lietošana arī varētu būt nozīmīga konkrētām pacientu grupām.

„Pamatojoties uz jaunāko datu pārskatu, katram mediķim ir jārunā ar saviem pacientiem par paaugstinātu kardiovaskulāro slimību risku (tostarp pacientiem ar cukura diabētu, sirds slimībām, pacientiem, kam ievietoti stenti vai veikta koronāro artēriju šuntēšanu), lai noskaidrotu, kā omega-3 piedevas optimālā devā varētu palīdzēt samazināt turpmāko sirdsdarbības traucējumu iespējamību,” saka „Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Virza.