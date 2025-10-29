Alksne-Bensone: Amerika Latvijai šobrīd dod iespēju izrauties 0
Agnese Alksne-Bensone, “CSR Latvia” valdes priekšsēdētaja, TV24 raidījumā “Eko-loģika. Par vai pret?” stāsta, kādā pozīcijā Latvija šobrīd ir ilgtspējas ziņā un kāpēc mums šobrīd ir iespēja izrauties.
Alksne-Bensone stāsta, ka Ķīna tiek demonizēta, bet tās ekonomika ir nedaudz citādāka. Arī resursi tur ir tikpat izsīkstoši kā Eiropā un citviet pasaulē. Ķīna ir pieņēmusi lēmumu iet ilgtspējas ceļu, un šis ceļš būs ļoti straujš. Lai sāktu ilgtspējas kursu, Amerika to sāk ar kapitālu, Eiropa – ar regulējumu, bet Ķīna – vienkārši sāk darīt.
Latvijai ceļu rāda Eiropa – mēs ņemam piemēru, kādā virzienā tā iet. Latvijai ilgtspējas ziņā ir izaugsme – to redz dažādi biznesi, bet ne politiķi. Amerika savu ilgtspēju šobrīd ir nedaudz piebremzējusi, tāpēc mums ir iespēja izrauties.
Pilnu raidījumu skatieties šo sestdien, 1.novembrī, plkst.21.00 TV24 ēterā.