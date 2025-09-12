Jānis Garisons
Jānis Garisons
Foto: Paula Čurkste/LETA

Jānis Garisons: Tagad Krievijai ir skaidrs, ka NATO norīs arī nākošo krupi un tai rokas ir brīvas turpināt 18

LA.LV
10:59, 12. septembris 2025
Viedokļi

“Aizdomājos vai jēga rakstīt, bet tomēr saņēmos, lai arī īsti nav brīva laika.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Vai “Prāta Vētra” visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?” Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild 2
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti 55
Kokteilis
Nauda plūdīs kā upe šīm četrām zodiaka zīmēm: tās drīz kļūs stāvus bagātas
Lasīt citas ziņas

Raugoties uz notikušo Krievijas dronu ielidošanu Polijas gaisa telpā un sekojošo reakciju, pareizāk sakot reakcijas trūkumu no NATO puses, jāatzīst, ka divas dienās pasaules spēcīgākā militārā alianse ir pazeminājusi sevi parastas starptautiskas organizācijas līmenī.

Nevajadzētu būt šaubu, ka gandrīz 20 dronu ielidošana NATO gaisa telpā, nav vienkārši negadījums, kā izskatās, ka tagad mēģinām sev ieskaidrot. Bet pat, ja pat tas būtu tā, ka no vairākiem simtiem Krievijas palaistajiem droniem pret Ukrainu kāds nomaldas, NATO reakcijai būtu jābūt tādai, lai Krievijai nāktos iespringt plānojot uzbrukumus, lai nedot Dievs netrāpītu NATO teritorijā.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Cilvēki masveidā pamet Baltkrieviju: automašīnu un autobusu rindas uz Polijas robežas
Vēl viens ikmēneša maksājums jau oktobrī rīdziniekiem kļūs dārgāks
VIDEO. Kērka slepkava pēc nozieguma paveikšanas nolec no jumta un bēg

Tagad, Krievijai ir skaidrs, ka NATO norīs arī nākošo krupi un tai rokas ir brīvas turpināt. Tāpat ir redzams, ka NATO ir dezorganizēta bez ASV līderības un īsti arī nav skaidrs, kāda ir prezidenta Trumpa pozīcija. Pat ja tā vēl tikai sekos, Krievijai ir secina, ka nekāda ātra reakcija nav iespējama un ar ātru pārsteidzošu triecienu varēs panākt daudzus stratēģiskus mērķus.

Tāpat skaidri parādās, ka NATO ir labas spējas konvencionālam karam, bet no ne dronu karam, kas attīstījies Ukrainā. Te acīmredzot mēs paši to neapzinoties esam raduši virtuālo realitāti, kur sekojam Ukrainā notiekošajam kā seriālam, rīkojam neskaitāmās konferences kā droni mainījuši karadarbību, bet maz ko darām, lai tur notiekošo kaut kādā veidā ņemtu vērā. Turpinām attīstīt vecās labās konvencionālās spējas, jo karš pie mums jau būs citādāks.

Tā vietā, lai izmantotu šo Krievijas izraisīto incidentu, lai nodibinātu lidojumiem un slēgto zonu virs Ukrainas, NATO izvēlējās kautrīgi ielīst stūrītī un parādīt savu bezspēcību visai pasaulei. To ko lēmumu pieņēmēji NATO ir aizmirsuši, ka NATO un to dalībvalstu lēmumus vērtē arī pašu sabiedrības, bet vēl svarīgām arī ārpasaule.

Tiek grauta uzticība NATO. Bet ārpasaulei, kur pirms nedēļas Ķīna paziņoja, ka veidos jaunu pasaules kārtību un pieteica savas pretenzijas uz pasaules līderību, aizstājot ASV atstāto vakuumu, NATO faktiski ar savu rīcību pateica, ka nebūs gatava pretoties šiem procesiem.

Krievijai līdz ar to ir dota zaļā gaisma eskalēt tālāk, jo neko vairāk par stingriem un ļoti stingriem nosodījumiem, bažām tā nesaņems. Un domāju, ka tie būs arī galvenie elementi notiekošajās ZAPAD mācībās: droni, sabotāžas, informatīvās un psiholoģiskās operācijas.

Pasaule mainās un mēs nespējam tai tikt līdzi, jo joprojām dzīvojam pagātnē un ceram, ka rīt pamodīsimies un vecie labie laiki būs atpakaļ. Tikai šoreiz šis var mums visiem dārgi izmaksāt,” par pēdējo dienu karstāko tēmu izsakās bijušais Latvijas Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, laikam nebija ministrs Jānis Garisons.

Reklāma
Reklāma

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Princis Harijs no Polijas ar vilcienu steidzami ieradies Kijivā. Vai tas saistīts ar pēdējo dienu dronu draudiem?
Putins ir sajūsmā par NATO pretgaisa aizsardzības izmēģinājumu rezultātiem, vēsta “The Financial Times”
Tieši saistīts ar Ukrainu: noskaidrots, uz kuru objektu Polijā Putins nosūtīja savus dronus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.