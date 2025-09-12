Jānis Garisons: Tagad Krievijai ir skaidrs, ka NATO norīs arī nākošo krupi un tai rokas ir brīvas turpināt 18
“Aizdomājos vai jēga rakstīt, bet tomēr saņēmos, lai arī īsti nav brīva laika.
Raugoties uz notikušo Krievijas dronu ielidošanu Polijas gaisa telpā un sekojošo reakciju, pareizāk sakot reakcijas trūkumu no NATO puses, jāatzīst, ka divas dienās pasaules spēcīgākā militārā alianse ir pazeminājusi sevi parastas starptautiskas organizācijas līmenī.
Nevajadzētu būt šaubu, ka gandrīz 20 dronu ielidošana NATO gaisa telpā, nav vienkārši negadījums, kā izskatās, ka tagad mēģinām sev ieskaidrot. Bet pat, ja pat tas būtu tā, ka no vairākiem simtiem Krievijas palaistajiem droniem pret Ukrainu kāds nomaldas, NATO reakcijai būtu jābūt tādai, lai Krievijai nāktos iespringt plānojot uzbrukumus, lai nedot Dievs netrāpītu NATO teritorijā.
Tagad, Krievijai ir skaidrs, ka NATO norīs arī nākošo krupi un tai rokas ir brīvas turpināt. Tāpat ir redzams, ka NATO ir dezorganizēta bez ASV līderības un īsti arī nav skaidrs, kāda ir prezidenta Trumpa pozīcija. Pat ja tā vēl tikai sekos, Krievijai ir secina, ka nekāda ātra reakcija nav iespējama un ar ātru pārsteidzošu triecienu varēs panākt daudzus stratēģiskus mērķus.
Tāpat skaidri parādās, ka NATO ir labas spējas konvencionālam karam, bet no ne dronu karam, kas attīstījies Ukrainā. Te acīmredzot mēs paši to neapzinoties esam raduši virtuālo realitāti, kur sekojam Ukrainā notiekošajam kā seriālam, rīkojam neskaitāmās konferences kā droni mainījuši karadarbību, bet maz ko darām, lai tur notiekošo kaut kādā veidā ņemtu vērā. Turpinām attīstīt vecās labās konvencionālās spējas, jo karš pie mums jau būs citādāks.
Tā vietā, lai izmantotu šo Krievijas izraisīto incidentu, lai nodibinātu lidojumiem un slēgto zonu virs Ukrainas, NATO izvēlējās kautrīgi ielīst stūrītī un parādīt savu bezspēcību visai pasaulei. To ko lēmumu pieņēmēji NATO ir aizmirsuši, ka NATO un to dalībvalstu lēmumus vērtē arī pašu sabiedrības, bet vēl svarīgām arī ārpasaule.
Tiek grauta uzticība NATO. Bet ārpasaulei, kur pirms nedēļas Ķīna paziņoja, ka veidos jaunu pasaules kārtību un pieteica savas pretenzijas uz pasaules līderību, aizstājot ASV atstāto vakuumu, NATO faktiski ar savu rīcību pateica, ka nebūs gatava pretoties šiem procesiem.
Krievijai līdz ar to ir dota zaļā gaisma eskalēt tālāk, jo neko vairāk par stingriem un ļoti stingriem nosodījumiem, bažām tā nesaņems. Un domāju, ka tie būs arī galvenie elementi notiekošajās ZAPAD mācībās: droni, sabotāžas, informatīvās un psiholoģiskās operācijas.
Pasaule mainās un mēs nespējam tai tikt līdzi, jo joprojām dzīvojam pagātnē un ceram, ka rīt pamodīsimies un vecie labie laiki būs atpakaļ. Tikai šoreiz šis var mums visiem dārgi izmaksāt,” par pēdējo dienu karstāko tēmu izsakās bijušais Latvijas Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, laikam nebija ministrs Jānis Garisons.