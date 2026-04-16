Foto: LETA

VIDEO. Anonīms paziņojums satricina Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri – darbinieki met aizdomu ēnu pār direktori Danu Bjorku 1

Pievieno LA.LV
LETA, LA.lv
17:24, 16. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Daļa Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra darbinieku pēc mākslinieciskā vadītāja Sergeja Golomazova atbrīvošanas izplatījuši anonīmu paziņojumu, paužot neapmierinātību ar iestādes vadību.

Lasīt citas ziņas

Publiski izplatītajā paziņojumā tiek paustas aizdomas, ka teātra direktorei Danai Bjorkai veidojoties interešu konflikts, jo teātra vadītāja vienlaikus pilda administratīvās funkcijas, ietekmē repertuāra veidošanu un aktieru noslodzes sadali, kā arī atveido lomas iestudējumos.

Paziņojumā atzīts, ka lēmums runāt par situāciju teātrī saistīts ar Golomazova atbrīvošanu no amata. Lai gan teātra darbinieki neizpauž detaļas, viņi izsaka pieņēmumu, ka Golomazovs no teātra atlaists ilgstošu profesionālu domstarpību dēļ ar teātra direktori.

“Publiskajos komentāros vadība rada iespaidu, ka neapmierinātību ar notiekošo pauž ierobežots darbinieku skaits,” pausts paziņojumā, akcentējot, ka, parakstot vēstuli, atbalstu mākslinieciskajam vadītājam izteikuši 40 teātra darbinieki.

Teātra darbinieku ieskatā līdz ar Golomazova aiziešanu teātrī nav cilvēka, kurš “spēj nodrošināt neatkarīgu māksliniecisko līdzsvaru pārvaldības sistēmā”. Teātra darbinieki skaidro, ka mēģinājumi kopīgajām apspriedēm ar vadību piesaistīt neatkarīgu juristu vai Arodbiedrību federācijas pārstāvi praksē nav īstenojušies.

Portāls “Lsm.lv” iepriekš vēstīja, ka Golomazovs atstājis amatu. Tobrīd Bjorka skaidroja, ka mākslinieciskajam vadītājam mainījās uzturēšanās statuss valstī, tāpēc darba līgums zaudēja juridisko spēku. Savukārt, lai noslēgtu jaunu, bija vajadzīgs sertifikāts, kas apliecina valsts valodas zināšanas C1 līmenī, taču tāda sertifikāta Golomazovam nebija.

Mākslinieks uzskata, ka vienīgais atlaišanas cēlonis ir profesionālais un ētiskais konflikts ar teātra direktori, un neizslēdz iespēju vērsties tiesā.

"Mēģina mani psiholoģiski terorizēt," Čehova teātra direktore par skandālu ap režisoru Golomazovu

Intervijā 360TV Ziņām Bjorka norāda – apgalvojumi, ka aiz šīs vēstules stāv viss teātra kolektīvs, ir spekulācijas; tie drīzāk ir atsevišķi cilvēki. Viņa skaidro, ka Golomazovs ir zaudējis uzturēšanās statusu Latvijā, tādēļ darba līgums zaudējis juridisko spēku.

Savukārt, lai noslēgtu jaunu līgumu, bija nepieciešama valsts valodas prasmes apliecība augstākajā līmenī (C1). Bjorka uzsver, ka piedāvājusi režisoram alternatīvas iespējas turpināt darbu teātrī, taču pretreakcija bijusi emocionāla.

Vairāk skaties video!

VIDEO:

Tēmas
Pievieno LA.LV
Kokteilis
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.