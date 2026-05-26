Foto. Alain ROBERT/SIPA

Valdība nolemj, ko ārkārtas situācijās ministrs drīkstēs izlemt par eksāmenu kārtošanu 1

Pievieno LA.LV
LETA, LA.lv
17:22, 26. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Izglītības un zinātnes ministrs turpmāk ārkārtas apstākļos varēs atbrīvot skolēnus no valsts pārbaudījumiem gadījumos, ja eksāmenu nebūs iespējams nodrošināt arī papildtermiņā, otrdien nolēma valdība.

Kokteilis
Neoficiālie padomju laiku bagātnieki: neticami, bet tieši šo profesiju pārstāvji dzīvoja kā nieres taukos 23
Ģimenēm, kuras šovasar joprojām var atļauties šīs 10 lietas, klājas daudz labāk nekā vairumam cilvēku
Rutulis nav bijis apmierināts ar prokuratūras piedāvāto sodu – lietu par dzēruma ļembastu izskatīs tiesa 68
Lasīt citas ziņas

Ja ārkārtas apstākļi traucēs eksāmena norisi pamattermiņā, skolēniem pārbaudījums būs jākārto papildtermiņā. Savukārt, ja arī papildtermiņā eksāmenu nevarēs nodrošināt, ministrs varēs lemt par skolēnu atbrīvošanu no attiecīgā valsts pārbaudījuma.

Pamatizglītības absolventus šādā gadījumā vidusskolās plānots uzņemt, ņemot vērā viņu vidējo atzīmi konkrētajā mācību priekšmetā. Savukārt Latvijas augstskolās vairumā gadījumu arī varētu tikt izmantota vidējā atzīme priekšmetā, aģentūrai LETA norādīja Valsts izglītības attīstības aģentūrā, piebilstot, ka esot saziņā ar izglītības iestādēm, un augstskolas par iespējamo kārtību ir informētas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Kāpēc tieši Zivis vienmēr uzmin, kurš stāv aiz durvīm? 5 zodiaka zīmes ar biedējoši precīzu intuīciju – viņām labāk nemelot
EY: Latvija trīs gadu laikā sasniegusi augstāko ārvalstu investīciju radīto darbavietu skaitu Baltijā
Miljoni, kas Stradiņa slimnīcas iepirkumā pastaigājas šurpu turpu

Tikmēr ārvalstu augstskolās nereti tiek prasīts sertifikāts par nokārtotu konkrēto centralizēto eksāmenu. Šādos gadījumos skolēniem paredzēta iespēja eksāmenu kārtot vēlākā termiņā pēc papildtermiņa. Precīzi datumi pagaidām vēl nav zināmi, jo VIAA pašlaik vērtē iespējamos laikus eksāmenu organizēšanai. Izmaiņas noteikumos par 2025./2026. mācību gada eksāmenu norisi Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) jāsagatavo un jāiesniedz Ministru kabinetā līdz 8. jūnijam.

VIAA sola operatīvi sagatavot sertifikātus, lai skolēni tos varētu laikus iesniegt ārvalstu augstskolās.

Izmaiņas rosinātas pēc tam, kad pagājušajā nedēļā iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ vairākos Latvijas novados pārtrauca 9. klases latviešu valodas centralizēto eksāmenu, kā arī uz laiku tika pārtraukta vidusskolas fizikas optimālā un augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu norise.

Līdz šim normatīvais regulējums neparedzēja iespēju skolēnus atbrīvot no eksāmena gadījumos, kad tā norisi ārkārtas apstākļu dēļ atceļ vai pārtrauc.

Vienlaikus IZM norāda, ka šādas situācijas valsts pārbaudes darbu laikā var atkārtoties arī turpmāk, tādēļ nepieciešams noteikt skaidru rīcības kārtību.

Paredzēts, ka skolēni, kuri gaisa telpas apdraudējuma dēļ nevarēja nokārtot latviešu valodas eksāmenu, to darīs papildtermiņā 9. jūnijā, savukārt fizikas eksāmenu papildtermiņā vidusskolēni kārtos 2. jūlijā saskaņā ar valsts pārbaudes darbu grafiku.

Skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ kārtos valsts pārbaudes darbus papildtermiņā, sertifikātus par pamatizglītību varētu izsniegt, sākot ar 30. jūniju, bet par vispārējo vidējo izglītību – no 17. jūlija.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Vai eksāmena dienas rītā ir vērts vēl kaut ko mēģināt iemācīties? Atbildi sniedz matemātikas skolotājs
TV24
Matemātikas skolotājs norāda uz pazīmēm, kas šogad liecina par grūtāku eksāmenu
TV24
“Ja skolās sienas ir no finiera – kāds divu sienu princips?” Svilāns kritizē gatavību krīzes situācijām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.