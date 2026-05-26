Valdība nolemj, ko ārkārtas situācijās ministrs drīkstēs izlemt par eksāmenu kārtošanu 1
Izglītības un zinātnes ministrs turpmāk ārkārtas apstākļos varēs atbrīvot skolēnus no valsts pārbaudījumiem gadījumos, ja eksāmenu nebūs iespējams nodrošināt arī papildtermiņā, otrdien nolēma valdība.
Ja ārkārtas apstākļi traucēs eksāmena norisi pamattermiņā, skolēniem pārbaudījums būs jākārto papildtermiņā. Savukārt, ja arī papildtermiņā eksāmenu nevarēs nodrošināt, ministrs varēs lemt par skolēnu atbrīvošanu no attiecīgā valsts pārbaudījuma.
Pamatizglītības absolventus šādā gadījumā vidusskolās plānots uzņemt, ņemot vērā viņu vidējo atzīmi konkrētajā mācību priekšmetā. Savukārt Latvijas augstskolās vairumā gadījumu arī varētu tikt izmantota vidējā atzīme priekšmetā, aģentūrai LETA norādīja Valsts izglītības attīstības aģentūrā, piebilstot, ka esot saziņā ar izglītības iestādēm, un augstskolas par iespējamo kārtību ir informētas.
Tikmēr ārvalstu augstskolās nereti tiek prasīts sertifikāts par nokārtotu konkrēto centralizēto eksāmenu. Šādos gadījumos skolēniem paredzēta iespēja eksāmenu kārtot vēlākā termiņā pēc papildtermiņa. Precīzi datumi pagaidām vēl nav zināmi, jo VIAA pašlaik vērtē iespējamos laikus eksāmenu organizēšanai. Izmaiņas noteikumos par 2025./2026. mācību gada eksāmenu norisi Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) jāsagatavo un jāiesniedz Ministru kabinetā līdz 8. jūnijam.
Izmaiņas rosinātas pēc tam, kad pagājušajā nedēļā iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ vairākos Latvijas novados pārtrauca 9. klases latviešu valodas centralizēto eksāmenu, kā arī uz laiku tika pārtraukta vidusskolas fizikas optimālā un augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu norise.
Vienlaikus IZM norāda, ka šādas situācijas valsts pārbaudes darbu laikā var atkārtoties arī turpmāk, tādēļ nepieciešams noteikt skaidru rīcības kārtību.
Paredzēts, ka skolēni, kuri gaisa telpas apdraudējuma dēļ nevarēja nokārtot latviešu valodas eksāmenu, to darīs papildtermiņā 9. jūnijā, savukārt fizikas eksāmenu papildtermiņā vidusskolēni kārtos 2. jūlijā saskaņā ar valsts pārbaudes darbu grafiku.
Skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ kārtos valsts pārbaudes darbus papildtermiņā, sertifikātus par pamatizglītību varētu izsniegt, sākot ar 30. jūniju, bet par vispārējo vidējo izglītību – no 17. jūlija.