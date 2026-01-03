Apgrūtināti braukšanas apstākļi un dzērājšoferi – uz Latvijas ceļiem aizvadītā diennakts bijusi pavisam nedroša 0
Braukšana apgrūtināta pa Tallinas, Vidzemes un Valmieras šoseju, pa Rīgas apvedceļu, Daugavpils, Rēzeknes šoseju un autoceļu Tīnūži – Koknese.
Pa Bauskas šoseju braukšana apgrūtināta no Dzimtmisas līdz Grenctālei, pa Jelgavas šoseju – no Dalbes līdz Elejai, pa Liepājas šoseju – no Kaģiem līdz Mazblīdenei un no Saldus līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju – no Kūdras līdz Ventspilij, pa ceļu Liepāja- Rucava, Grebņeva – Medumi, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļu.
Pa reģionālajiem autoceļiem braukšana apgrūtināta visā Latvijā, izņemot Rīgas un Rēzeknes apkārtni.
Sniegotie ceļu posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem.
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 166 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Vienlaikus piektdien satiksmes negadījumos Latvijā cietuši trīs cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.
Divi cilvēki cietuši Rīgas reģionā, bet viens Zemgalē.
Rīgas reģionā satiksmes negadījumos cieta gājēji, bet Zemgalē – velosipēdists.
Kopā pagājušajā diennaktī Latvijā fiksēts 321 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums.
Pagājušajā diennaktī policija pieķērusi septiņus dzērājšoferus, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.
Pa trijiem iereibušiem transportlīdzekļu vadītājiem pieķerts Vidzemē un Zemgalē, bet viens – Rīgas reģionā.
Trīs transportlīdzekļu vadītāji saukti pie kriminālatbildības, bet pārējiem piemērots administratīvais sods.
Diviem transportlīdzekļu vadītājiem konfiscētas automašīnas.
Sestdiena Latvijā būs mākoņaina un daudzviet gaidāms sniegs, piekrastē arī slapjš sniegs, liecina sinoptiķu prognozes.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap 0 grādiem.
Galvaspilsētā dienā saglabāsies mākoņains laiks un palaikam gaidāms sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs 0 līdz +1 grāds.
