Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Shutterstock

Nelikumīgās medībās Ogres novadā nošauts brūnais lācis 0

LETA
16:40, 1. novembris 2025
Ziņas Krimināls

Vakar Ogres novadā nelikumīgās medībās nošauts brūnais lācis (Ursus arctos), aģentūru LETA informēja Valsts meža dienesta (VMD) pārstāve Iveta Pavziniuka.

VMD medību inspektori nelikumīgās medības konstatējuši, vakar veicot plānveida medību pārbaudi. Piektdienas vakarā mednieks, kurš savās medību līguma platībās bija lāci nošāvis, ticis aizturēts.

Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošais pētnieks, kurš noteica lāča vecumu un dzimumu.

Informācija nodota arī Dabas aizsardzības pārvaldei. Pašlaik notiek medību pārkāpuma izmeklēšana, norāda VMD.

Dienestā atgādina, ka Latvijā lācis ir nemedījama īpaši aizsargājama suga un tā medības nav atļautas.

Brūnais lācis ir Eiropas mērogā apdraudēta suga, kuras aizsardzību Latvijā paredz Eiropas Padomes direktīva par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

Brūnā lāča sugas aizsardzības plāns Latvijā pirmo reizi tika izstrādāts un apstiprināts 2003. gadā. Šī plāna mērķis ir sekmēt brūnā lāča labvēlīga stāvokļa saglabāšanu Baltijas populācijā neierobežotā laikā un tā sasniegšanu Latvijas teritorijā, nenosakot termiņu, minimālo vai maksimāli pieļaujamo dzīvnieku skaitu.

Patlaban Latvijā vērojama stabila brūnā lāča populācijas atjaunošanās, sasniedzot 120 īpatņus. Salīdzinoši Igaunijā mīt vairāk nekā 1000 lāču.

Brūnais lācis ir lielākais no Latvijas plēsējiem. Lāču mātītes svarā var sasniegt 150 kilogramus (kg), bet lāču tēviņu svars var sasniegt 300 kg. Brūnā lāča dzīves ilgums var pārsniegt pat 30 gadu, un tam Latvijā nav dabisko ienaidnieku.

Lācēni Valkas mežā.
Tēmas
