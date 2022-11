Ilustratīvs attēls Foto: AFP/Scanpix/LETA

Apstiprina "Pfizer-BioNTech" un "Moderna" vakcīnu pret Covid-19 lietošanu bērniem no sešu mēnešu vecuma







Eiropas Komisija (EK) ir apstiprinājusi uzņēmumu “Pfizer-BioNTech” un “Moderna” vakcīnu pret Covid-19 lietošanu bērniem no sešu mēnešu vecuma, aģentūru LETA informēja Zāļu valsts aģentūrā (ZVA).

Šādu lēmumu EK pieņēma, balstoties uz Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) sniegto rekomendāciju.

“Pfizer-BioNTech” vakcīnas “Comirnaty” lietošana apstiprināta bērniem vecumā no sešiem mēnešiem līdz četriem gadiem. Savukārt “Moderna” vakcīnas “Spikevax” lietošana apstiprināta sešus mēnešus līdz piecus gadus veciem bērniem.

Abas vakcīnas ir paredzētas aizsardzībai pret oriģinālo SARS-CoV-2 vīrusa celmu.

“Pfizer-BioNTech” un “Moderna” vakcīnas pret Covid-19 līdz šim jau ir bijušas apstiprinātas izmantošanai pieaugušajiem un bērniem vecumā no attiecīgi pieciem un sešiem gadiem.

Vakcīnas jāievada injekcijas veidā augšdelma vai augšstilba muskulī.

Bērniem vecumā no sešiem mēnešiem līdz četriem gadiem primārā vakcinācija ar “Pfizer-BioNTech” vakcīnu “Comirnaty” jāveic ar trim devām, no kurām katrā ir trīs mikrogrami. Pirmās divas devas ievadāmas ar trīs nedēļu intervālu, bet trešā deva jāievada ne agrāk kā astoņas nedēļas pēc otrās devas.

Savukārt bērniem vecumā no sešiem mēnešiem līdz pieciem gadiem primārā vakcinācija ar “Moderna” Covid-19 vakcīnu “Spikevax” var tikt veikta ar divām devām – katrā 25 mikrogrami – ar četru nedēļu intervālu.

Visbiežāk novērotās vakcīnu blakusparādības bērniem vecumā no sešiem mēnešiem līdz četriem vai pieciem gadiem bija līdzīgās tām, kas novērotas cilvēkiem citās vecuma grupās. Arī bērniem vecumā no sešiem līdz 23 mēnešiem pēc “Comirnaty” saņemšanas bieži novērotas blakusparādības bija aizkaitināmība, miegainība, apetītes zudums, izsitumi un jutīgums injekcijas vietā. Savukārt bērniem vecumā no sešiem līdz 36 mēnešiem pēc vakcīnas “Spikevax” saņemšanas bieži novērotas blakusparādības bija aizkaitināmība, raudāšana, apetītes zudums un miegainība. Šīs abu vakcīnu blakusparādības parasti bija vieglas vai vidēji smagas un mazinājās pāris dienu laikā pēc vakcinācijas.

Abas oriģinālās reģistrētās vakcīnas “Comirnaty” un “Spikevax” efektīvi novērš ar Covid-19 saistītu smagu slimības gaitu, risku nokļūt slimnīcā un nāvi un joprojām tiek izmantotas vakcinācijas kampaņās ES, īpaši primārajā vakcinācijā.

Par bērna vakcinācijas plānošanu un veikšanu Latvijā aicinām vecākus sazināties ar bērna pediatru vai ģimenes ārstu.

EZA zinātniskās komitejās piedalās arī Latvijas Zāļu valsts aģentūras speciālisti.