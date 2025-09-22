Jauniešiem būs būt! Aptaujas datos atklāts, ka jaunieši Latvijā ir nesavtīgāki par citu vecuma grupu pārstāvjiem 0
Jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem ir visaktīvākie palīdzības sniedzēji, liecina Rimi un pētījumu aģentūras Norstat aptauja*. Aptaujas dati atklāj, ka 78% jauniešu pēdējā gada laikā snieguši palīdzību svešiniekiem.
Tikai piektā daļa šajā vecuma grupā atzina, ka nav palīdzējuši svešiniekam – tas ir zemākais rādītājs starp visām aptaujātajām vecuma grupām. Aptauja veikta Rimi un jauniešu motivācijas programmas MOT Latvija īstenotās kampaņas Drosme rūpēties ietvaros, lai noskaidrotu iedzīvotāju līdzcietības līmeni un gatavību palīdzēt svešiniekiem.
“MOT Latvija ikdienā strādā ar jauniešiem, lai viņos stiprinātu drosmi rūpēties – par sevi, citiem un savu nākotni. Šī sabiedrības aptauja lieliski parāda, ka jaunieši patiešām ir sabiedrības virzītāji – viņi ir atvērtāki, spontānāki un biežāk gatavi palīdzēt svešiniekiem. Tieši tāpēc arī mēs palīdzam jauniešiem attīstīt drosmi rūpēties par līdzcilvēkiem un iestāties par tiem, kuri jūtas vientuļi vai atstumti. Šogad vēlamies kampaņu aktualizēt plašākai sabiedrībai un iedrošināt ikvienu būt drosmīgiem, izrādot līdzcietību un rūpes vienam par otru,” stāsta Ruta Masaļska, MOT Latvija vadītāja.
Vienlaikus aptaujas rezultāti liecina, ka līdzcietība Latvijā nav tikai atsevišķu cilvēku izvēle, bet gan sabiedrībā plaši iesakņojusies vērtība. Tādēļ Rimi sadarbībā ar MOT vēlas šo tēmu aktualizēt plašāk, iedrošinot ikvienu ikdienā spert mazus, bet nozīmīgus soļus, kas stiprina rūpes vienam par otru.
“Aptaujas datos redzam, ka Latvijas sabiedrībā līdzcietība ir ļoti spēcīga – septiņi no desmit iedzīvotājiem pēdējā gada laikā ir palīdzējuši svešiniekam. Visbiežāk tās ir pavisam vienkāršas, bet nozīmīgas darbības – gandrīz trešdaļa snieguši ceļa norādes, bet katrs piektais palīdzējis sabiedriskajā transportā vai ziedojis. Iedzīvotāju aktīvo iesaisti novērojam arī mūsu veikalos, kur pircēji aktīvi iesaistās un sniedz palīdzību ziedošanas kampaņās tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Šoreiz kopā ar MOT vēlamies iedrošināt cilvēkus rūpēties vēl plašāk – iesaistoties kampaņas Drosme rūpēties aktivitātēs un atbalstot jauniešu MOT programmu,” uzsver Inga Bite, Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja.
Lai gan lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir gatavi palīdzēt, aptauja iezīmē arī būtiskākos šķēršļus. Galvenais iemesls, kas cilvēkus attur no palīdzības sniegšanas, ir bailes tikt apkrāptiem – to norādīja vairāk nekā puse jeb 55% respondentu. Otrs būtiskākais šķērslis ir finansiālās iespējas, kam seko steiga vai laika trūkums un nepārliecinātība par pareizo palīdzības formu.
Tieši tāpēc kampaņas Drosme rūpēties mērķis ir iedrošināt cilvēkus pārvarēt šos šķēršļus un atklāt, ka palīdzība bieži vien neprasa daudz – pietiek ar nelielu žestu, lai radītu lielu atšķirību. Līdz šim kampaņas aktivitātes bija koncentrētas skolās, kur darbojas MOT treneri, taču šogad, sadarbojoties ar Rimi, MOT aicina iesaistīties ikvienu paveikt kādu labu darbu un sniegt palīdzību līdzcilvēkiem. No 25.septembra līdz 19. novembrim ikviens ir aicināts atbalstīt MOT Latvija programmu ar ziedojumiem. Ziedot iespējams Rimi veikalu ziedojumu kastītēs, novirzot uzkrātos Mans Rimi naudas līdzekļus, kā arī iegādājoties Cido produktus Rimi veikalos – no katra pārdotā akcijas produkta MOT atbalstam tiks ziedoti 0,02 EUR.
MOT Latvija darbojas kopš 2016. gada, iedvesmojot tūkstošiem jauniešu būt drosmīgiem rūpēties – par sevi, citiem un savu nākotni.
Aptauju 2025. gada jūlijā veica pētījumu centrs Norstat, aptaujājot 1005 visas Latvijas pastāvīgos iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.