Degvielas cenas kāpj, bet risinājumu nav: Augulis aicina iejaukties tirgū nekavējoties
Strauji augošās degvielas cenas Latvijā rada nopietnas bažas, un, pēc Saeimas deputāta (ZZS), bijušā satiksmes ministra (2016-2019) un labklājības ministra (2014-2016) Ulda Auguļa domām, valstij šajā situācijā ir jāmeklē risinājumi, kā tās ierobežot. Viņš TV24 raidījumā “Ziņu top” norāda, ka arguments no tirgotāju puses – jebkāds papildu nodoklis vienkārši tiks iekļauts cenā – ne vienmēr strādā tik vienkārši.
Augulis uzsver, ka, ja tiek piemērots tā sauktais virspeļņas jeb solidaritātes maksājums, tas var kalpot kā instruments, lai ierobežotu nepamatotu cenu kāpumu. Proti, ja uzņēmumi cenšas palielināt peļņu, tiem nākas maksāt lielākus nodokļus, kas savukārt var atturēt no cenu mākslīgas celšanas.
Viņaprāt, šāda pieeja varētu palīdzēt situācijā, kad naftas cenas pasaulē krītas, bet degvielas cenas Latvijā ilgstoši saglabājas augstas. Tas radot aizdomas, ka tirgus nereaģē pietiekami ātri vai godīgi, tāpēc nepieciešami regulējoši mehānismi.
Politiķis arī atsaucas uz citu valstu pieredzi, īpaši minot Poliju, kur degvielas cenas ir ievērojami zemākas un vienmērīgākas – ap 1,69 eiro par litru pat uz lielceļiem. Viņš uzskata, ka Latvijai būtu jāanalizē šādi piemēri un jāmeklē līdzīgi risinājumi, nevis jāizdomā jauni mehānismi no nulles.
Augulis uzsver, ka augstās degvielas cenas ietekmē visu ekonomiku – no pārtikas piegādēm līdz pasažieru pārvadājumiem, tostarp arī dīzeļvilcienu kustību. Tas savukārt ietekmē sabiedrības kopējo pirktspēju.
Tāpēc, viņaprāt, valstij īstermiņā jādomā par atbalsta mehānismiem, vienlaikus ievērojot Eiropas Savienības noteikumus par valsts atbalstu. Galvenais mērķis esot palīdzēt iedzīvotājiem pārvarēt šo periodu, cerot, ka globālā situācija – tostarp spriedze Tuvajos Austrumos un Hormuza šaurumā – stabilizēsies un cenas atgriezīsies pie saprātīgāka līmeņa.