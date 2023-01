Ar ko ir saistīts bērnu pretsāpju un pretdrudža medikamenta “Nurofen” iztrūkums aptiekās? Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs uzdevis jautājumu: Ar ko ir saistīts bērnu pretsāpju un pretdrudža medikamenta “Nurofen” iztrūkums aptiekās?

Komentāru un savu atbildi uz šo jautājumu raidījumā sniedzis Sergejs Akuličs, Zāļu valsts aģentūras direktora vietnieks.

“Ibuprofēnu saturošie preperāti bērniem ir beigušies ļoti strauja pieprasījuma pieauguma dēļ, un nākamās piegādes nenosedz visu pieprasījumu,” zina teikt Akuličs.

Viņš arī saka, ka ir saņemti dažādi skaidrojumi, kāpēc viena vai otra preperāta no šīs grupas nav, un tur tiek pieminēti tie paši iemesli – ražošanas aizkavēšanās, nepietiekama ražošanas kapacitāte, tai skaitā personāla trūkuma dēļ vai izejvielu, tai skaitā iepakojuma materiāla, trūkuma dēļ.

Raidījuma vadītājs arī vēlas precizēt, vai pamata cēlonis šai situācijai ir Krievijas karš Ukrainā? Galu galā iepriekšējos gados ne par ko tādu netika runāts.

Uz to Akuličs atbild, ka Krievijas karš Ukrainā noteikti ir ietekmējis situāciju. Tas noticis gan ar energoresursu sadārdzinājumu, gan ar kopējo inflāciju, gan arī ar iepakojuma materiāliem, to skaitā papīrs un alumīnijs, kas iepriekš nāca no Krievijas.

Karadarbība ir ietekmējusi atsevišķu medikamentu pieejamību, ko mēs varbūt tik strauji neesam sajutuši. Tomēr aģentūras direktora vietnieks nepiekrīt, ka pieejamības problēmu iepriekš neesot bijis. Šādas problēmas esot, taču parasti tās neesot vienām un tām pašām zālēm. Šobrīd to vairāk jūtam tāpēc, ka trūkst bērniem.