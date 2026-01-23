“Ārā bargi mīnusi, kāds tev elektrības rēķins?” Latvieši – siltumsūkņu īpašnieki parāda savus rēķinus 0
Šī ziema Latvijā sevi pierādījusi bez šaubām iespaidīgi — termometra stabiņš noslīd līdz mīnus 20 grādiem, padarot to par vienu no aukstākajām ziemām pēdējo gadu laikā.
Aukstums pārbauda ne tikai cilvēku izturību, bet arī mājokļu apkures risinājumus, jo daudziem iedzīvotājiem siltumsūkņi strādā ar maksimālu jaudu.
Vienlaikus elektrības cenas turpina svārstīties, un katrs aukstāks rīts nozīmē arī bažas par nākamo rēķinu. Sociālajos tīklos arvien biežāk parādās ieraksti ar dalīšanos elektrības patēriņa datiem un summām, kas pārsteidz pat pieredzējušus siltumsūkņu lietotājus. Kamēr vieni meklē veidus, kā taupīt, citi atklāti vaicā — vai šāda ziema neatklāj mūsu mājokļu un enerģētikas sistēmas vājās vietas? Lūk, kādi latviešu rēķini.
