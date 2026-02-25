Ar vienu nosacījumu: Zelenskis gatavs atbalstīt Trampa ideju izbeigt karu līdz konkrētam datumam 0
Prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina ir ieinteresēta iespējami drīz izbeigt karu, tomēr skaidri iezīmēja “sarkano līniju” – nekādas teritoriālās piekāpšanās apmaiņā pret mieru nav pieļaujamas. Šo paziņojumu viņš sniedza, atbildot uz žurnālista jautājumu Ukrainas, Ziemeļeiropas un Baltijas valstu samita laikā.
Pēc valsts vadītāja teiktā, ideja par paātrinātu konflikta izbeigšanu šķiet loģiska, taču tai nevajadzētu būt pretrunā ar valsts nacionālajām interesēm.
Ukrainas līderis atgādināja, ka sarunas ar amerikāņu pusi jau notiek dažādās vietās, tostarp sanāksmēs Abū Dabī un Šveicē. Tajās tiek apspriestas iespējas paātrinātai kara izbeigšanai, taču, kā uzsvēra Zelenskis, “ātri” nenozīmē “par katru cenu”.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, tad jebkurš turpmāks Ukrainas miera nolīgums nedrīkst leģitimizēt agresiju un robežu maiņu ar spēka pielietošanu vai atstāt Ukrainu neaizsargātu pret atkārtotiem militāriem draudiem, teikts Baltijas-Ziemeļvalstu (NB8) līderu un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska kopīgi izplatītajā paziņojumā.
Otrdien Kijivā Zelenskis un NB8 līderi – Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals, Dānijas premjerministre Mete Frederiksena, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, Islandes premjerministre Kristrūna Frostadotira, Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre un Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons – pieminēja četrus gadus kopš Krievijas sāktā nelikumīgā, nepamatotā pilna mēroga militārā iebrukuma Ukrainā.
Valstu kopīgajā paziņojumā nosodīts Krievijas agresijas karš pret Ukrainu un izteikts aicinājums Krievijai nekavējoties izbeigt savu nelikumīgo iebrukumu un piekrist pamieram.
Paziņojumā amatpersonas izsaka visdziļāko līdzjūtību visiem, kurus skāris Krievijas agresijas karš, tostarp bojāgājušo un ievainoto ģimenēm, kā arī visiem civiliedzīvotājiem, kuri cieš no kara postošajām humānajām, sociālajām un ekonomiskajām sekām.
Tāpat tiek uzsvērts, ka valstis atbalsta visus centienus panākt taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainā.
“Jebkuram turpmākam miera nolīgumam jābūt stingri balstītam starptautiskajās tiesībās. Tas nedrīkst atalgot agresiju, leģitimizēt robežu maiņu ar spēka pielietošanu vai atstāt Ukrainu neaizsargātu pret atkārtotiem militāriem draudiem. Ukraina turpina demonstrēt gatavību sarunām par mieru, kamēr Krievija turpina vilcināt laiku,” uzsvērts NB8 un Ukrainas paziņojumā.
Paziņojuma autori vērtē Labas gribas koalīcijas nozīmīgo darbu šajā jomā un apliecina savu turpmāko iesaisti tās aktivitātēs.
Norādīts, ka Ukrainas drošība ir cieši saistīta ar eiroatlantisko drošību un katrai valstij ir tiesības izvēlēties savu nākotni.
Baltijas-Ziemeļvalstis ir vienas no spēcīgākajām Ukrainas atbalstītājām. Kopš Krievijas pilna mēroga agresijas kara sākuma NB8 ir sniegušas vairāk nekā 42 miljardus eiro militārajā, finansiālajā un humānajā atbalstā. Atbalsts ir stratēģisks, ilgtermiņa un nelokāms.
Ziņojumā norādīts, ka NB8 valstu iesaiste atspoguļo kopīgu stratēģisku redzējumu, kurā Ukraina un NB8 darbojas kā līdzvērtīgi partneri, stiprinot aizsardzības spējas un noturību pret ārējiem draudiem, tādējādi veicinot eiroatlantisko drošību.
NB8 valstis apliecina savu apņēmību turpināt sniegt būtisku militāro palīdzību Ukrainai, tostarp ar ieguldījumiem NATO fonda “Prioritised Ukraine Requirements List” (PURL) mehānismā, kas 2025. gadā no Baltijas-Ziemeļvalstīm sasniegs kopumā 1,4 miljardus eiro.
Paziņojumā teikts, ka 2026. gadam plānotie militārie ieguldījumi sasniedz gandrīz 12,5 miljardus eiro, kas tiks nodrošināti gan kopīgu, gan divpusēju vienošanos ietvaros, tostarp izmantojot PURL mehānismu.
“Mēs nodrošināsim daudzgadu finansējumu Ukrainai un padziļināsim aizsardzības sadarbību, tostarp kopīgu ražošanu, izmantojot attiecīgos Eiropas finanšu instrumentus, tostarp SAFE, lai savstarpēji stiprinātu mūsu spējas, savietojamību un drošību,” sola NB8 valstu līderi.
Tāpat NB8 valstis apņēmušās sniegt atbalstu energoapgādes nodrošināšanai un Ukrainas enerģētikas infrastruktūras aizsardzībai un atjaunošanai, paredzot vismaz 918 miljonus eiro šai ziemai un atlikušajam gadam, vienlaikus nosodot Krievijas turpinātos un pastiprinātos uzbrukumus civiliedzīvotājiem, civilajiem objektiem un Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai.
Tiek arī solīts turpināt atbalstīt Ukrainas atveseļošanas centienus un veicināt tās ilgtermiņa atjaunošanu un modernizāciju.
Vienlaikus valstis apņēmušās dot ieguldījumu starptautiskajos centienos saukt Krieviju pie atbildības par starptautisko tiesību pārkāpumiem un atkārtoti apliecināt apņemšanos nodrošināt pilnīgu atbildību.
Paziņojumā norādīts, ka NB8 valstis aktīvi strādās pie visaptveroša starptautiska kompensācijas mehānisma ātras ieviešanas, tostarp izveidojot Kompensāciju fondu, kā arī atbalstīs pēc iespējas drīzu Paplašinātās daļējās vienošanās par Īpašo tribunālu agresijas nozieguma pret Ukrainu izveidi kā prioritāru jautājumu.
Tāpat valstis apņēmušās atbalstīt Ukrainu tās neatgriezeniskajā ceļā uz pilntiesīgu Eiropas un eiroatlantisko integrāciju, tostarp dalību ES un NATO.
Baltijas-Ziemeļvalstis turpinās ieņemt vadošu lomu kopīgās drošības stiprināšanā, kā arī atbalstīt Ukrainu un tās tautu cīņā par taisnīgu un ilgstošu mieru, sola paziņojumu parakstījušās valstis.
Paziņojuma noslēgumā tās atkārtoti apliecina savu nelokāmo apņemšanos ievērot universālos neatkarības, suverenitātes un teritoriālās integritātes principus.