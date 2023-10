Foto: Ieva Leiniša/LETA

Ārlietu ministrija sadarbībā ar “airBaltic” pirmdien plāno veikt speciālu reisu no Izraēlas Ieteikt







Ārlietu ministrija (ĀM) sadarbībā ar “airBaltic” pirmdien, 16.oktobrī, plāno veikt speciālu reisu no Izraēlas, informēja ĀM preses sekretāre Diāna Eglīte.

Viņa atzīmēja, ka ĀM sadarbībā ar nacionālo lidsabiedrību “airBaltic” un citām valstīm meklē iespējamos risinājumus Latvijas valstspiederīgo izceļošanai no Izraēlas. Līdz šim “airBaltic” ir individuāli uzrunājusi savus pasažierus un piedāvājusi alternatīvas lidojumu iespējas – citos datumos vai ar citām lidsabiedrībām.

ĀM preses sekretāre aicināja ņemt vērā, ka daudzas aviokompānijas atceļ plānotos lidojumus, tādējādi samazinoties iespējām ātri izceļot no valsts. Tāpēc ĀM ir aicinājusi Latvijas nacionālo aviokompāniju “airBaltic” veikt speciālu lidojumu maršrutā Rīga-Telaviva-Rīga, kas nodrošinātu iespēju atgriezties mājās tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kas vēlas izbraukt no Izraēlas. Speciālo lidojumu ir plānots veikt pirmdien, 16.oktobrī.

Eglīte norādīja, ka saskaņā ar ĀM un Latvijas vēstniecības Izraēlā sniegto informāciju Izraēlā patlaban atrodas aptuveni 143 Latvijas valstspiederīgie, kuri meklē iespējas izceļot no valsts. Tā kā to Latvijas valstspiederīgo skaits, kuriem nepieciešama izceļošana, var nebūt pilnīgs, ĀM aicina Latvijas valstspiederīgos, kas vēlas no Izraēlas atgriezties Latvijā, sazināties ar ĀM Konsulārā departamentu pa diennakts tālruni +371 26 33 77 11 vai e-pasta adresi “[email protected]”.

ĀM preses sekretāre uzsvēra, ka ĀM uzmanīgi seko situācijai Izraēlā, kur nedēļas nogalē izsludināts kara stāvoklis teroristu organizācijas “Hamas” uzbrukumu dēļ.

Kā informēja Latvijas nacionālajā aviokompānijā “airBaltic”, 16.oktobrī plānotajā lidojumā būs pieejamas 148 vietas. Uzņēmumā uzsver, ka pasažieru, apkalpes un lidojumu drošums ir “airBaltic” galvenā prioritāte. Lidsabiedrība uzmanīgi seko līdzi situācijai Izraēlā un, apstākļiem mainoties, patur tiesības plānoto reisu mainīt vai atcelt.

Jau vēstīts, ka “Hamas” sestdien sarīkotajā negaidītajā uzbrukumā Izraēlai, kas ir ļaunākais Izraēlas 75 gadu vēsturē, tika nogalināti 1200 cilvēki, kas lielākoties bija civiliedzīvotāji.

Gazas joslas amatpersonas trešdien paziņoja, ka Izraēlas gaisa un artilērijas triecienu kampaņā pret šo palestīniešu teritoriju ir nogalināti vairāk nekā 1000 cilvēku.

ANO paziņoja, ka Gazas joslā kopš sestdienas ir nogalināti 11 tās personāla darbinieki. Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācija paziņoja, ka zaudējusi piecus savus pārstāvjus.