Kāpēc cilvēkiem ir zods? Evolūcijas paradokss – zinātnieki nonākuši strupceļā, bet 3 skaidrojumi ir 0
Zods ir viens no vislielākajiem un pārsteidzošākajiem anatomiskajiem noslēpumiem cilvēka evolūcijā. Homo sapiens ir vienīgā dzīvo primātu suga, kurai ir izteikts kaula zods – apakšžokļa izvirzījums uz priekšu. Neandertāliešiem, denisoviešiem un citiem senajiem hominīdiem šādas struktūras nebija.
Kā vēstī postāls Forbes, neņemot vērā vairāk nekā gadsimtu ilgas debates un pētījumus, zinātnieki joprojām nav vienisprātis, kāpēc mūsu sugai attīstījies zods un kāda tam ir bijusi funkcija.
Fosilie atradumi liecina, ka izteikts zods parādījās relatīvi pēkšņi – aptuveni pirms 200 000 gadu.
Tas padara to par ļoti noderīgu marķieri, lai paleoantropologi atšķirtu mūsdienu cilvēku mirstīgās atliekas no senākajiem radiniekiem. Tomēr jautājums “Kāpēc?” paliek atklāts. Pašlaik ir trīs galvenās teorijas – neviena no tām nav pilnībā pārliecinoša.