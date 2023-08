Ārste: Bērnu gūto traumu skaits nemazinās

Ķivere var pasargāt bērnu no galvas traumas. Foto: Waldru/SHUTTERSTOCK

Ja 2020. un 2021.gadā bija vērojama tendence bērnu traumatismam samazināties, tad 2022.gadā pie mediķiem pēc palīdzības vērsās ap 23 000 bērnu, kas ir aptuveni par tūkstoti vairāk nekā 2019.gadā, Veselības ministrijas (VM) informatīvās kampaņas “Pārvērst pārdrošību par drošību!” noslēguma pasākumā sacīja Bērnu klīniskās universitātes virsārste Renāte Snipe.

Mediķe vērsa uzmanību, ka nemazinās uz batutiem gūto traumu, kā arī gūto apdegumu skaits.

Lai palielinātu sabiedrības zināšanas par traumatisma riska faktoriem un to novēršanu, Veselības ministrija (VM) pusotru gadu rīkoja sabiedrības informēšanas kampaņu “Pārvērt pārdrošību par drošību!”. Tajā ar dažādiem izglītojošiem pasākumiem bērniem un vecākiem tika atgādināts, kā samazināt bērnu traumatismu gan mājas apstākļos, gan izglītības iestādēs, satiksmē, sporta nodarbībās vai aktīvās atpūtas laikā.

“Bieži vien bērnu slimnīcās uzņemšanā no vecākiem dzirdam, ka viņi no bērna “novērsās uz sekundi”. Neapšaubāmi daļa traumu, kustoties un esot aktīviem, nav izbēgamas, tādēļ ar šo kampaņu centāmies atgādināt, kā bērnus pasargāt no tām traumām, no kurām izvairīties var,” sacīja Snipe.

Virsārste atzīmēja, ka nereti tieši jaunajiem vecākiem trūkst pieredzes, līdz ar ko ģimenes ārstiem vizīšu laikā būtu plašāk jāskaidro par traumatisma profilaksi.

Kampaņas laikā aptaujājot 1001 vecāku vecumā no 18 līdz 49 gadiem, secināts, ka 2022. un 2023.gadā 43% ģimeņu bērni ir guvuši kāda veida traumu, 15% nācies izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, savukārt 6% bērnu traumu dēļ guvuši ilgtermiņa sekas.

Salīdzinot ar aptauju, kas veikta 2022.gada janvārī, 73% ģimeņu bijušas traumas, 20% gadījumu saukta medicīniskā palīdzība un 5% bērnu radītas paliekošas veselības problēmas. Jaunākajā aptaujā 81% vecāku atzina, ka viņiem ir pieejama informācija par to, kā iekārtot bērniem drošu dzīves telpu. Tas esot par 3% vairāk nekā 2022.gada aptaujā.

Kampaņas “Pārvērt pārdrošību par drošību!” mērķis bija izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus, viņu vecākus un citus pieaugušos par drošību, biežāk sastopamo traumu veidiem katrā vecumposmā un profilakses pasākumiem, lai samazinātu bērnu traumatismu.

Komunikācijas aktivitātes tika paredzētas gan jaunajām un topošajām māmiņām, jo visbiežāk bērni gūstot traumas vecumā līdz 3 gadiem, gan arī vecākiem, kuriem ir dažāda vecuma bērni un elementāras drošības nianses piemirsušās.

VM parlamentārā sekretāre Ilze Ortveina aizvadīto kampaņu vērtē kā veiksmīgu, jo esot atrasts veids, lai sasniegtu katru vecuma grupu tai piemērotā veidā. VM apņēmusies arī turpmāk pievērst sabiedrības uzmanību jautājumam par bērnu traumatisma riskiem.

Kampaņas “Pārvērt pārdrošību par drošību!” laikā publicēti skaidrojoši raksti, kuri tapuši sadarbībā ar veselības speciālistiem, izdota izglītojoša videosērija, informatīvais buklets un instrukcija jaunajiem vecākiem “Pārbaudīsim māju!”, daudzās pilsētās visā Latvijā viesojusies mobilā darbnīca “Bērnam droša māja” un tematiskās Bērnu drošības dienas sporta spēles.