Ilustratīvs foto

Magnijs – viens no svarīgākajiem minerāliem mūsu organismā. Kādas pazīmes liecina par tā trūkumu? Ieteikt







Magnijs ir viens no svarīgākajiem minerāliem cilvēka organismā. Tas nepieciešams galvenokārt pilnvērtīgai muskuļu un nervu darbībai. Kā uzņemt magniju, un kas var liecināt par tā trūkumu organismā?

Reklāma Reklāma

Sākumā par magnija trūkumu liecina vispārēji simptomi: muskuļu sasprindzinājums, sāpes, to skaitā galvassāpes, var būt stīvums muskuļos un locītavās, arī apetītes zudums, nervozitāte. Viens no simptomiem ir nogurums.

Bet, ja ir ilgstošs magnija deficīts, iespējama tirpšana rokās un kājās, krampji.

Vēl viena pazīme, kas var raksturot magnija trūkumu organismā, – neregulāra sirdsdarbība. Šie simptomi var liecināt arī par slimībām, taču, ja tādu nav, tās ir tipiskas magnija trūkuma pazīmes.

Magnija rezerves no organisma tiek izvadītas visai ātri, un to var veicināt dažādi ārējie faktori. Pilnvērtīgai magnija uzņemšanai īpaša uzmanība jāpievērš cilvēkiem, kuri aktīvi sporto, kuriem ikdienā ir liela fiziskā slodze, paaugstināti stresa apstākļi, arī grūtniecēm un tiem, kas lieto urīndzenošus līdzekļus (tie veicina arī magnija ātrāku izvadīšanos no organisma).

Magnijs organismā pilnvērtīgi var neuzsūkties cilvēkiem ar kuņģa un zarnu trakta slimībām, gremošanas traucējumiem.

Kā uzņemt magniju

Foto: SHUTTERSTOCK

Lai nodrošinātu veselīgas organisma ikdienas funkcijas, vīriešiem dienā nepieciešams ap 400 mg, sievietēm – ap 300 mg magnija. Pilnvērtīgi ēdot, magniju var uzņemt ar pārtiku. To satur tumšzaļie dārzeņi (svaigi spināti, brokoļi), arī rieksti un pilngraudi, piemēram, brūnie rīsi. Daudz šā minerāla ir pākšaugos (lēcās, pupās, zirņos), augļos un ogās, piemēram, banānos, datelēs, avenēs.

“Tomēr izvēloties jāpievērš uzmanība tam, kādā augsnē tie auguši, proti, augsnei jābūt bagātai ar magniju, kas mūsdienās sastopams reti,” stāsta farmaceite un piebilst, ka, spriežot pēc pētījumiem, magnija uzņemšana ar uzturu mūsdienās ievērojami samazinājusies. “Turklāt straujajā dzīvesritmā bieži ir paaugstināti stresa apstākļi, kas veicina magnija pastiprinātu patēriņu no mūsu organisma rezervēm.” Ja ikdienas steigā piemirstam ēst veselīgi un sabalansēti, ir grūti magniju pilnvērtīgi uzņemt ar pārtiku.

Pavasaros, rudeņos un ziemas tumšajos mēnešos, kad ir mazāk saules gaismas un cilvēkiem tāpēc var būt augstāks stresa līmenis vai jūtami magnija trūkuma simptomi, to papildus var uzņemt ar uztura bagātinātājiem. “Viens kurss parasti ilgst līdz diviem mēnešiem, taču tas atkarīgs no sūdzībām, piemēram, vai ir krampji vai nogurums. Magnija kursu var atkārtot divas līdz trīs reizes gadā. Protams, pirms tam jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu vai farmaceitu,” uzsver Sintija Jureviča.

Reklāma Reklāma

Kā pareizi lietot

Uztura bagātinātāja lietošana atkarīga no preparātā esošās magnija devas, proti, ja tas satur 300–400 mg magnija, jālieto no rīta, bet 100–150 mg devu var lietot divas reizes dienā – no rīta un vakarā.

Magniju ieteicams uzņemt uzreiz pēc ēšanas. Tukšā dūšā tas var izraisīt caureju.

Aptiekās magnijs aptiekās pieejams dažādās formās: mutē vai ūdenī šķīstošos pulveros, tabletēs un šķidrā veidā ampulās jeb tā sauktajos šotiņos. Ir arī magniju saturoši medikamenti.

“Magnijs visātrāk organismā uzsūcas šķidrā veidā un ļoti labi palīdz, ja ir nervu tiks, piemēram, raustās acs plakstiņš vai piemeklējuši krampji. Asinsritē diezgan ātri uzsūcas arī magnija pulveri, ko vienkārši ieber mutē. Tabletēs pieejami magnija savienojumi, kas uzsūcas gan ātri, gan lēni un pakāpeniski,” stāsta farmaceite.

Tas organismā uzsūcas galvenokārt tievajā un resnajā zarnā. Lai tas notiktu efektīvi, būtiska ir B6 vitamīna klātbūtne, tāpēc to bieži pievieno magnija preparātiem. Izvēloties šādu uztura bagātinātāju, B vitamīnu papildus lietot nevajadzētu, jo pārmērīgs tā daudzums var izraisīt dažādas alerģiskas reakcijas.

Ievēro

Foto: SHUTTERSTOCK

Ja konstatēts ne vien magnija, bet arī kalcija deficīts organismā, sākumā ieteicams kompensēt magnija un tikai pēc tam kalcija trūkumu, jo kalcijs var kavēt magnija uzsūkšanos.