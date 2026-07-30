Pēc KNAB pārbaudes Siguldas dome steidz mainīt noteikumus, kas gadiem ļāva amatpersonām izmantot privātās automašīnas 0
Neilgi pēc tam, kad Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sāka resorisko pārbaudi par Siguldas novada domes priekšsēdētāja un viņa vietnieces noslēgtajiem personīgo automašīnu patapinājuma līgumiem ar pašvaldību, dome ķērusies pie transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtības pārskatīšanas.
Siguldas novada domes sēdes darba kārtībā iekļauts jautājums par iekšējo noteikumu “Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Siguldas novada pašvaldībā” izdošanu jaunā redakcijā, jo noteikumu līdzšinējās piemērošanas laikā esot konstatētas nepilnības, praktiskas vajadzības, kā arī nepieciešamība precizēt atsevišķus procesus atbilstoši faktiskajai darba organizācijai.
Vienlaikus, izvērtējot spēkā esošo noteikumu redakciju un plānoto precizējumu apjomu, pašvaldība secinājusi, ka izmaiņas skar būtisku daļu noteikumu satura un pēc apjoma veido gandrīz pusi no spēkā esošā regulējuma.
Iekšējo noteikumu jaunās redakcijas projekts nav publiskots.
Kā aģentūru LETA informēja pašvaldības Komunikācijas pārvaldē, Siguldas novada pašvaldība noslēgusi patapinājuma līgumus par personīgo transportlīdzekļu izmantošanu ar 85 darbiniekiem, kuriem tie nepieciešami darba pienākumu veikšanai.
Pašvaldībā skaidro, ka tās rīcībā ir gan īpašumā, gan nomā esoši transportlīdzekļi, kurus ikdienā izmanto dažādu pašvaldības struktūrvienību darbinieki darba pienākumu veikšanai.
To skaits ir ierobežots, tādēļ nav iespējams nodrošināt atsevišķu transportlīdzekli katram darbiniekam, kura amata pienākumu izpilde saistīta ar regulāru pārvietošanos.
Domes priekšsēdētājam un domes priekšsēdētāja vietniecei nav piešķirti individuāli dienesta transportlīdzekļi, skaidro pašvaldībā.
Pašvaldības iekšējie noteikumi “Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Siguldas novada pašvaldībā” paredz iespēju slēgt patapinājuma līgumu par darbinieka īpašumā, valdījumā vai lietošanā esoša transportlīdzekļa izmantošanu amata pienākumu izpildei.
Iespēja izmantot personīgo transportlīdzekli darba vajadzībām paredzēta ne tikai domes vadībai, bet arī citiem pašvaldības darbiniekiem.
Pašvaldība norāda, ka domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieces amata pienākumi saistīti ar regulāru pārvietošanos starp pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām visā novada teritorijā, kā arī dalību sanāksmēs un pasākumos, kas nereti notiek vienlaikus ar citu darbinieku plānotajiem izbraukumiem.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu amata pienākumu izpildi situācijās, kad koplietošanas transportlīdzekļi nav pieejami, tiek izmantota iekšējos noteikumos paredzētā iespēja slēgt patapinājuma līgumu.
Šāda kārtība ir paredzēta Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, kur noteikta autotransporta izmantošanas kārtība. Likums paredz, ka publiska persona izdod iekšējo normatīvo aktu, kurā nosaka autotransporta izmantošanas kārtību un personu loku, kurām ir tiesības to izmantot.
Pamatojoties uz minēto regulējumu, Siguldas novada pašvaldībā ir izdoti iekšējie noteikumi “Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Siguldas novada pašvaldībā”, kas paredz iespēju slēgt patapinājuma līgumu par darbinieka īpašumā, valdījumā vai lietošanā esoša transportlīdzekļa izmantošanu darba pienākumu izpildes nodrošināšanai gadījumos, kad nav iespējams izmantot pašvaldības transportlīdzekli vai sabiedrisko transportu.
Patapinājuma līgums nosaka, ka kompensējami ir tikai tie izdevumi, kas radušies darba pienākumu izpildes laikā. Pašvaldība sedz degvielas iegādes izdevumus atbilstoši līgumā noteiktajam degvielas limitam, kā arī amortizācijas izdevumus 0,04 eiro par kilometru saskaņā ar ceļazīmē apstiprināto nobraukumu.
Amortizācijas izdevumu kompensēšana tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām.
Lai nodrošinātu izdevumu pamatotības kontroli, patapinātā transportlīdzekļa lietotājam katru mēnesi sistēmā jāiesniedz ceļazīme, kurā norādīts brauciena datums, izmantotais transportlīdzeklis, maršruts, nobrauktais attālums, brauciena mērķis un cita ar braucienu saistītā informācija.
Domes priekšsēdētāja ceļazīmes apstiprina domes priekšsēdētāja vietniece, savukārt domes priekšsēdētāja vietnieces ceļazīmes apstiprina domes priekšsēdētājs, izvērtējot braucienu atbilstību darba pienākumiem.
Papildus Finanšu pārvalde pārbauda ceļazīmju savlaicīgu iesniegšanu, degvielas uzskaites atbilstību degvielas uzpildes dokumentiem, kā arī līgumā noteikto degvielas limitu un patēriņa normu ievērošanu.
Transporta pārvalde administrē degvielas kartes un nepieciešamības gadījumā tās bloķē, ja netiek ievērota noteiktā uzskaites kārtība vai tiek pārsniegti noteiktie limiti.
Domes priekšsēdētāja vietniece Ance Kaimiņa (NA, LRA, VP, JKP), kurai patapinājuma līgums noslēgts no šā gada februāra, pirmajos trīs mēnešos vidēji mēnesī izlietojusi 64 litrus degvielas, kas izmaksāja 103 eiro, bet amortizācijas kompensācija vidēji bija 42,70 eiro mēnesī.
LETA jau vēstīja, ka Siguldas novada partijas deputāti vērsušies pašvaldībā, lai noskaidrotu, vai šī informācija atbilst patiesībai. Pašvaldība atbildējusi, ka laika periodā no 2021. gada jūlija līdz 2026. gada maijam domes priekšsēdētājam un viņa vietniekam kompensācijās par degvielu un amortizāciju no pašvaldības budžeta izmaksāti 9902 eiro.
“Tas noticis laikā, kad pašvaldības politiskās vadības atalgojums jau tā ir ievērojams, bet vienlaikus regulāri dzirdam, ka pašvaldības budžetā trūkst līdzekļu dažādu iedzīvotājiem būtisku vajadzību nodrošināšanai un arī pašvaldības darbinieku atalgojuma palielināšanai,” norāda opozīcijā strādājošās partijas deputāti.
Būtisks esot jautājums, kāpēc šāda kārtība vispār bija nepieciešama, jo pašvaldības rīcībā ir dienesta automašīnas un darbojas transporta rezervācijas sistēma.
Tādēļ opozīcijas deputāti vēloties saprast, kāpēc domes politiskajai vadībai darba pienākumu veikšanai bija nepieciešams izmantot tieši personīgos transportlīdzekļus, par to saņemot kompensācijas no pašvaldības budžeta.