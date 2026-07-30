Tik ļoti aizrāvās ar telefonu, ka gandrīz kļuva par lāča upuri. Tūrists Rumānijā briesmas pamanīja vien pēdējā brīdī 0
Tūrists Rumānijā neuzmanības dēļ gandrīz nonāca aci pret aci ar savvaļas lāci. Uz slavenās Transfegerašanas šosejas vīrietis bija tik ļoti iegrimis savā viedtālrunī, ka nepamanīja, kā plēsējs pienācis bīstami tuvu, vēsta izdevums Gazetarul.
Vīrietis apturēja automašīnu vienā no populārākajiem Rumānijas kalnu ceļiem, izkāpa un sāka skatīties savā telefonā. Tikmēr viņam nemanot tuvojās savvaļas lācis.
Plēsējs bija nonācis jau pavisam tuvu, faktiski pie vīrieša kājām, taču tūrists joprojām bija iegrimis telefonā un nepamanīja, ka viņam draud briesmas.
Tikai pēc dažām sekundēm viņš pacēla skatienu un ieraudzīja lāci. Sapratis, cik tuvu atrodas bīstamais dzīvnieks, vīrietis steigšus metās atpakaļ automašīnā.
Ja viņš būtu vilcinājies vēl dažas sekundes, situācija varēja izvērsties traģiski. Arī citi autovadītāji, visticamāk, centās brīdināt tūristu par tuvojošos plēsēju, taču viņš apkārt notiekošo nepamanīja.
Kā rīkoties, sastopot lāci?
Speciālisti atgādina, ka, sastopot savvaļas lāci, svarīgākais ir saglabāt mieru. Nedrīkst skriet prom, jo tas var izraisīt dzīvnieka vajāšanas instinktu.
Ja lācis atrodas tuvumā, ieteicams lēnām atkāpties, vienlaikus neatgriežot tam muguru un turot dzīvnieku redzeslokā. Tāpat nevajadzētu mēģināt lāci barot, fotografēt no neliela attāluma vai tam tuvoties, pat ja tas šķiet mierīgs.
Dodoties dabā vai vietās, kur zināma savvaļas dzīvnieku klātbūtne, eksperti iesaka būt īpaši vērīgiem un neiegrimt telefonā vai citās ierīcēs. Lāči spēj pārvietoties pārsteidzoši klusi un ātri, tāpēc nepietiekama uzmanība apkārt notiekošajam var radīt dzīvībai bīstamas situācijas.
Transfegerašanas šoseja ir viens no Rumānijas populārākajiem tūrisma maršrutiem, taču tā ir pazīstama arī ar biežām lāču parādīšanās reizēm ceļa malās.
Varasiestādes regulāri aicina autovadītājus neizkāpt no automašīnām, lai tuvplānā fotografētu savvaļas dzīvniekus, un nekādā gadījumā tos nebarot. Pie cilvēkiem pieraduši lāči kļūst arvien drosmīgāki, tādējādi pieaugot riskam gan cilvēkiem, gan pašiem dzīvniekiem.