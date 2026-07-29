“Elektrum” vajag ierakstīt Ginesa rekordu grāmatā!” Vīrietim par divu minūšu elektroauto uzlādi jāmaksā vairāki simti eiro. 0
Mūsdienās par inflācijas sekām un cenu pieaugumu tiek runāts teju katru dienu – dārgāka kļuvusi pārtika, degviela, mājokļi, komunālie pakalpojumi un virkne citu ikdienas izdevumu. Taču reizēm sociālajos medijos parādās stāsti, kuros minētās summas šķiet tik neticamas, ka pirmajā brīdī grūti noticēt savām acīm.
“Zināju, ka, iegādājoties elektroauto, būs jautri,” tā savu ierakstu iesāk autovadītājs, kurš kopā ar ģimeni bija ieradies Latvijā un pirms došanās uz naktsmītni nolēma uzlādēt automašīnu pie “Elektrum” stacijas Lielvārdē.
Pēc viņa teiktā, pirmais uzlādes mēģinājums pārtrūcis pēc dažām minūtēm. Pārliekot automašīnu pie otra konektora, uzlāde vispār nesākusies. Pēc konsultācijas ar draugu un uzlādes stacijas restartēšanas process uz īsu brīdi atsācies, taču atkal pārtrūcis.
Vēl lielāks pārsteigums sekojis, atverot “Mobilly” lietotni – par uzlādi jāmaksā 337,01 eiro. Autovadītājs gan norāda, ka “Mobilly” kontā atradušies vien 34 eiro – tie arī ir prom.
Autovadītājs norāda, ka sazinājies gan ar “Elektrum”, gan “Mobilly” klientu atbalstu. Abas puses solījušas situāciju izvērtēt un sniegt atbildi.
Lai arī situācija ir patiešām absurda, komentāru sadaļā netrūka humora.
“Vau! Divarpus minūtēs “Elektrum” par 337 eiro uzlādēja 802 kilovatstundas! “Elektrum” vajag ierakstīt Ginesa rekordu grāmatā,” raksta Jānis.
Cits piebilst: “Ar šādu vidējo jaudu baterijai vajadzēja būt pilnai dažās milisekundēs.”
Vairāki jokoja, ka uzlāde notikusi “pa taisno no HES” vai pat “no augstsprieguma tīkla”, bet vēl kāds rakstīja: “Viņi aprēķināja abonēšanas maksu, sadalīšanu, pārdalīšanu un piegādi.”
Komentāros netrūka arī praktisku padomu. Daļa elektroauto īpašnieku ieteica izvēlēties citu operatoru uzlādes stacijas, bet kāds Lielvārdes iedzīvotājs apgalvoja, ka konkrētajā “Elektrum” stacijā problēmas novērotas jau ilgāku laiku.
Citi savukārt dalījās ar līdzīgu pieredzi citās uzlādes vietās, norādot, ka tehniskas kļūmes mēdz gadīties dažādu operatoru stacijās.
Pagaidām nav zināms, kas tieši izraisīja sistēmā redzamos uzlādes datus un aprēķināto maksu. Autors cer, ka pēc situācijas izvērtēšanas nauda tiks atgriezta.
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