“No viņa gaida uzvaru tūlīt!” Rajevs skaidro, kāpēc Ukrainas armijas jaunajam vadītājam viegli nebūs 0
NBS rezerves pulkvedis un Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs) Igors Rajevs vērtē, ka pēc izmaiņām Ukrainas armijas vadībā nevajadzētu gaidīt tūlītējas pārmaiņas. Viņš norāda, ka lielais štābs nemainās vienā dienā, tāpēc daudzi cilvēki savos amatos turpinās darbu.
Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” uzsver, ka jaunajam Ukrainas armijas virspavēlniekam būs sarežģīts uzdevums, jo sabiedrība no viņa sagaida ātras uzvaras, taču kara situācijā šādas pārmaiņas nav vienkārši īstenojamas.
Viņaprāt, Ukrainas armijai nepieciešamas pārmaiņas vairākās jomās – ne tikai tehnoloģiju izmantošanā, bet arī komandvadības sistēmā un attiecībās starp dažādiem vadības līmeņiem.
Rajevs uzskata, ka zemāka līmeņa komandieriem būtu jāpiešķir lielāka atbildība un iespēja patstāvīgāk pieņemt lēmumus par savām vienībām. Tāpat būtiski esot stiprināt uzticību, ka resursi starp frontes sektoriem tiek sadalīti godīgi un efektīvi.
Viņš norāda, ka kara laikā svarīga problēma ir arī patiesas informācijas aprite. Rajevs atgādina, ka Ukrainas armijā iepriekš esot bijušas situācijas, kad ziņojumi par frontes stāvokli neatbilda pilnībā realitātei.
Pēc Rajeva teiktā, jaunajai armijas vadībai būs jāpanāk, lai sistēma kļūtu efektīvāka, taču pārmaiņas nenotiks vienā dienā — karš turpinās, un Ukrainas armijai paralēli būs jāspēj turpināt cīņu.