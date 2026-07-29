Volodimirs Zelenskis un Donalds Tramps
Volodimirs Zelenskis un Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA

“Miljoni var palikt bez gaismas un apkures!” Zelenskis steidzami lūdz Trampa palīdzību 1

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LA.LV
19:36, 29. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanās laikā ar Donaldu Trampu lūdzis piešķirt Ukrainai ārkārtas paketi ar “Patriot” sistēmu pārtvērējraķetēm.

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Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis intervijā “Axios” paziņojis, ka Kijiva vērsusies pie Baltā nama vadītāja Donalda Trampa ar lūgumu nodrošināt steidzamu “ziemas paketi” ar pārtvērējraķetēm “Patriot” sistēmām.

Pēc Zelenska teiktā, bez papildu šāda veida raķetēm Krievija šoziem varētu īstenot plašus triecienus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, kas miljoniem cilvēku varētu radīt “katastrofu” – viņi varētu palikt bez elektrības un apkures.

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Ukrainas valsts vadītājs norādīja, ka pat tad, ja tiktu saņemtas licences pārtvērējraķešu ražošanai, to izgatavošana prasītu no viena līdz pieciem gadiem, kas pašreizējos apstākļos esot pārāk ilgi.

“Patriot mums bija vajadzīgi jau vakar,” sacīja Zelenskis.

Pēc viņa teiktā, Ukraina cer līdz ziemas periodam saņemt aptuveni 300 pārtvērējraķetes.

Zelenskis arī norādīja, ka Tramps esot solījis censties palīdzēt, tomēr atzīmējis, ka situāciju sarežģī ASV pašu vajadzības saistībā ar karu ar Irānu.

Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Kijiva ir gatava sniegt Vašingtonai militārās tehnoloģijas un ekspertu zināšanas apmaiņā pret nepieciešamo pretgaisa un pretraķešu aizsardzības līdzekļu saņemšanu.

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