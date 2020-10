Foto: The Canadian Press/PA Images/Scanpix/LETA

Atklāj, cik Covid-19 pacienti izveseļojušies; konstatēti 44 jauni gadījumi Ieteikt





Pagājušajā diennaktī reģistrēti 44 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Pagājušajā diennaktī veikti 2215 Covid-19 testi, kamēr līdz šim Latvijā kopumā veikti 393 186 izmeklējumi.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis 2,1%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Detalizētāku informāciju par jaunajiem saslimšanas gadījumiem SPKC sola publicēt vēlāk.

Vienlaikus kopš 15.oktobra reģistrēta vēl 12 saslimušo izveseļošanās no Covid-19, līdz ar to Latvijā no šī vīrusa izveseļojusies kopumā 1341 persona. Līdz šim inficēšanās ar Covid-19 tikusi apstiprināta 3494 personām, kamēr aktīva saslimšana ar Covid-19 patlaban ir 2109 pacientiem.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī stacionēto Covid-19 pacientu skaits sasniedzis jaunu antirekordu – 80 cilvēkus, informēja Nacionālais veselības dienests.

Svētdien slimnīcās nonākuši astoņi cilvēki, kuriem konstatēts Covid-19. Kopā stacionāros ārstējas 80 pacienti. 74 no tiem ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet seši – ar smagu slimības gaitu.