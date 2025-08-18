#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Evija Trifanova/LETA
Lietus pilsētā.

Vietām brīžiem joprojām līs, bet vai būs nedaudz siltāks? Laika prognoze pirmdienai 0

LETA
14:53, 17. augusts 2025
Ziņas Dabā

Pirmdiena Latvijā gaidāma mēreni silta, bet vietām brīžiem joprojām līs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs un vietām īslaicīgi līs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, nakts pirmajā pusē vietām jūras piekrastē brāzmās vēl pastiprinoties līdz 14 metriem sekundē (m/s). Atsevišķos rajonos veidosies migla.

Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +8, +13 grādiem, vien vietām piekrastē būs siltāk – tur +14, +17 grādi.

Arī Rīgā naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un palaikam līs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, un gaiss atdzisīs līdz +14, +16 grādiem.

Dienā Latvijā mākoņi debesis klās daļēji un vietām centrālajos rajonos joprojām īslaicīgi līs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, un gaiss iesils līdz +18, +22 grādiem.

Rīgā dienā starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, bet no rīta palaikam vēl gaidāms lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +17, +19 grādiem.

