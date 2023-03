Foto: Freedom/SHUTTERSTOCK

APTAUJA. "Citreiz divas dienas jāzvanās, kamēr kāds atbild." Vai esat apmierināti ar ģimenes ārsta pieejamību?







Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vai esat apmierināti ar ģimenes ārsta pieejamību?

Gunta Ozoliņa Mežāres pagastā: “Es dzīvoju 25 kilometrus no Jēkabpils, agrāk bija labāk, vienmēr varēja aizbraukt uz pilsētu noteiktā dienā, kad bija pienākusi rinda, daktere bija laipna un pretimnākoša, varēju par visu parunāties un tikt skaidrībā. Bet tad viņa aizgāja pensijā, atnāca jauna daktere, un vairs nav tā, kā bija agrāk.

Citreiz divas dienas jāzvanās, kamēr kāds atbild un paziņo, pēc cik dienām varēs pieņemt. Parasti jāgaida nedēļa. Cik esmu dzirdējusi, tagad daudzi ģimenes ārsti aizgājuši pensijā, tāpēc palikušajiem ir liela slodze, dakteri draud pamest mazās prakses vietas. Par lauku pagastiem neko labu nedzird, vienīgi labas atsauksmes ir par Atašieni. Ja pagastos ar ģimenes dakteriem viss būtu kārtībā, arī pilsētās ārsti nebūtu tā pārslogoti.”

Edgars Kramfts Bērzaunes pagastā: “Tagad jau lauku novados un mazpilsētās brauc, kur gribi, gandrīz visur dzirdi vienu un to pašu – vai nu ģimenes ārstu prakses vietas pārpildītas, vai arī nav kas strādā. Bērzaunes pagastā agrāk bija ģimenes ārste, bet viņa pārcēlās uz Madonu. Vai viņas vietā kādu atradīs vai ne, nezinu. Tiem, kam nav savas mašīnas, protams, ir liela problēma, jo kā tiksi pie kāda cita ārsta, kam prakses vieta ir tālu.

Bet arī mašīnu īpašniekiem rodas problēmas, piemēram, ja man šobrīd vajadzētu ārsta palīdzību, es to nevarētu saņemt, jo viss tā piesnidzis, ka no mājas ar mašīnu ārā netieku, bet, kad ceļu notīrīs, nezinu, turklāt visu laiku vēl snieg klāt un putina. Ja sauktu ātros, tie arī netiktu. Agrāk dzīvoju Madonā, labi, ka no savas pilsētas ģimenes ārstes nebiju atteicies, ja kādas zāles izbeidzas, piezvanu un pasūtu, nekad neatsaka. Ja vajag uz pieņemšanu, tad kādas dienas, protams, jāpagaida. Vasarā problēmu nav, bet ziemā nekad nevar zināt, kad varēs izbraukāt, kad ne.”

Ivars Freibergs Kuldīgā: “Man laikam ir palaimējies, jo mans ģimenes ārsts Aigars Pūpols ir ļoti izslavēts mūsu pilsētā, vienmēr atsaucīgs, sirsnīgs, pats galvenais – tiešām spēj slimniekam palīdzēt. Turklāt viņa ārsta prakse nav tālu no manām mājām, varu kājām aiziet. Kaut tie Rīgas kungi saprastu, ka visiem cilvēkiem ir vajadzīga normāla ģimenes ārstu pieejamība. Tauta prasa – ātro palīdzību ģimenes ārstiem!”