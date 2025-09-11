Foto: LETA

9:01, 11. septembris 2025
Ekonomika

Jaunākajā OECD ziņojumā “Īsumā par izglītību 2025” uzsvērts, ka Latvijā pieaugušo vidū joprojām ir salīdzinoši zems tekstpratības un problēmu risināšanas prasmju līmenis. Dati rāda, ka šīs prasmes zemā līmenī ir trešdaļai pieaugušo vecumā no 25 līdz 64 gadiem, kas ir augstāks rādītājs nekā OECD valstīs vidēji. Tikmēr augstu tekstpratību Latvijā sasniedz vien seši procenti iedzīvotāju, vēsta 360TV Ziņas.

Eksperti norāda, ka, pieaugot vecumam, plaisa prasmju līmenī kļūst arvien izteiktāka, tāpēc būtiska ir izglītība visa mūža garumā un spēja pielāgoties mainīgām darba tirgus prasībām. OECD pārstāvji uzsver, ka izglītība nav tikai formāls posms, bet arī zinātkāres un interešu attīstīšana vēl ilgi pēc skolas vai augstskolas absolvēšanas.

Ziņojumā uzsvērts arī, ka cilvēkiem ar augstāko izglītību ir mazāks bezdarba risks un lielākas algas. Latvijā 25–34 gadu vecumā nodarbinātības līmenis starp augstākās izglītības ieguvējiem sasniedz gandrīz 90 procentus, kas ir nedaudz virs OECD vidējā.

Šajā vecuma grupā cilvēki ar diplomu pelna par trešdaļu vairāk nekā tie, kuriem ir tikai vidējā izglītība. Vienlaikus saglabājas būtiska atalgojuma plaisa starp dzimumiem – sievietes ar augstāko izglītību šajā vecumā nopelna vien aptuveni divas trešdaļas no tā, ko saņem viņu vienaudži vīrieši.

OECD speciālisti atgādina, ka Latvijas izglītības sistēmai būs jāpielāgojas straujajām pārmaiņām darba tirgū un tehnoloģijās, lai pieaugušie varētu apgūt vajadzīgās prasmes tieši tad, kad tās nepieciešamas. Izglītības un zinātnes ministrija atzīst, ka kopumā izglītības līmenis Latvijā vērtējams pozitīvi, taču demogrāfiskā situācija jau sāk atstāt tiešu iespaidu uz sabiedrības zināšanu un prasmju attīstību.

