Otrdienas pēcpusdienā uz Trīspusējās padomes sanāksmi Lietuvā pulcējās darbinieku, darba devēju un valdības pārstāvji. Turpinājās diskusijas par to, cik lielā mērā nākamgad pieaugs minimālā mēneša alga. Atgādinām, ka šogad tā Lietuvā ir palielināta no 924 līdz 1038 eiro, raksta lrytas.lt.
1078 eiro (pieaugums 3,9 procenti), 1138 eiro (pieaugums 9,7 procenti) vai 1198 eiro (pieaugums 15,4 procenti) pirms nodokļu nomaksas — šīs ir trīs iespējamās iespējas, kas tika nosauktas.
Tiek lēsts, ka minimālās algas palielināšana līdz 1198 eiro palielinātu IKP pieaugumu par 0,7 procentiem un inflāciju par 1 procentu 3 gadu periodā.
Otrdien, sākoties sanāksmei, kļuva skaidrs, ka arodbiedrībām vasaras laikā nav izdevies panākt vienošanos ar darba devējiem. Un arī pašiem darba devējiem nebija vienotas nostājas – bija gan priekšlikumi MMA necelt vispār, gan priekšlikumi to paaugstināt divciparu skaitlī.
“Ekonomiskā situācija Eiropā ir sarežģīta. Un ne tikai Eiropā — mums ir ģeopolitiskas parādības, mums ir ASV tarifi, kas rada ievērojamu nelīdzsvarotību atsevišķos uzņēmumos.”
Lietuvas Arodbiedrību konfederācijas priekšsēdētāja Daļa Jakutaviča tikšanās laikā paziņoja, ka atbalsta vienu no Lietuvas Darba padomes priekšlikumiem palielināt minimālo algu līdz 1198 eiro. “<...> Neskatoties uz to, ka algas pieaug, arī cenas aug ļoti spēcīgi, un nabadzība Lietuvā pieaug ievērojamā tempā,” skaidroja šo lēmumu Jakutaviče. Tomēr viņš atbalstīja arī valdības kompromisa variantu.
“Mēs redzam, ka mums patiešām ir jāpaaugstina MMA pēc saskaņotās formulas 45–50 procentu robežās, jo Lietuvā ir viena no augstākajām ienākumu nevienlīdzībām Eiropas Savienībā (ES). Mēs arī redzam nelielu strādājošo nabadzības pieaugumu virs ES vidējā līmeņa,” apgalvoja A.Putks. Tāpēc galu galā tika nolemts, ka galīgo lēmumu pieņems valdība.
Kādas ir prognozes Latvijā?
“Igaunijā un Lietuvā algas ir augstākas, taču tās ļoti bieži tiek salīdzinātas neprecīzi, neņemot vērā to, ka Lietuvā sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek ieskaitītas bruto algā, Igaunijā tās rēķina “virs” bruto algas, bet Latvijā 34,59% kopējā VSAOI likme dalās – 10,5 % no bruto algas ir darba ņēmēja daļa, bet 23,59% no bruto algas ir tai pieskaitāmā darba devēja daļa,” LA.LV stāsta ekonomists Pēteris Strautiņš.
Piemēram, Igaunijā vidējā bruto alga 2.ceturksnī bija 2126 eiro, bet rēķinot pēc Latvijas metodes, tā būtu 2349 eiro. Nereti tiek kļūdaini apgalvots, ka augstākās algas Baltijā tagad ir Lietuvā, bet patiesībā tās ir Igaunijā.
Ir ļoti viegli salīdzināt un paturēt prātā neto algu līmeņus Baltijas valstu galvaspilsētās. Tallinā tas ir ap 1900 eiro, Viļņā ap 1700 eiro, bet Rīgā ap 1500 eiro.
Savukārt minimālās algas līmeni noteiks politiski lēmumi. Es domāju, saprātīgi būtu minimālo algu katru gadu celt automātiski, saskaņā ar formulu. Šobrīd minimālās algas celšana reizēm tiek atlikta, bet citus gadus tā tāpēc aug ļoti strauji, radot uzņēmumiem pielāgošanās grūtības.
CSP nupat paziņoja, ka vidējā alga 2. ceturksnī bija 1808 eiro bruto izteiksmē jeb uz papīra.
Gada griezumā algas 2. ceturksnī auga par 8,2%.
Ja interpretē jautājumu pavisam burtiski, var teikt, ka šobrīd, 3. ceturksnī vidējā alga varētu būt jau ap 1830 eiro – parasti alga gada laikā aug no ceturkšņa uz ceturksni, tad drusku samazinās 1. ceturksnī, bet ilgākā laikā kāpj uz augšu.
Ja Lietuvā minimālā alga būs 1153 eiro, tad salīdzinājumam Latvijā ir nozares, kur tāda ir visa mēneša alga. “Pamatnozarēs zemākais atalgojums ir izmitināšanā un ēdināšanā – 1219 eiro, mākslas un izklaides jomā – 1482 eiro un operācijās ar nekustamo īpašumu – 1498 eiro,” ekonomists norāda.
Šobrīd Latvijā minimālā mēneša darba alga (bruto) no 2025. gada 1. janvāra ir 740 eiro mēnesī. Pēc Eurostat datiem, 2025. gadā Latvijā minimālā alga ir viena no zemākajām ES, zem 1000 eiro (konkrēti — 740 eiro), līdzās tādām valstīm kā Ungārija vai Bulgārija.
Kāda tavā profesijā ir tava alga? Vai tā, tavuprāt, ir atbilstoša darba slodzei un inflācijai? Kādas ir tavas domas par algām Latvijā? Pastāsti man savu viedokli, dalies pārdomās vai stāstā, kas saistīts ar algu izmaksu Latvijā, rakstot man uz [email protected].