“Laba alga” mūsdienās ir nezināms lielums. Cik ir daudz un cik ir maz? To katrs mēra pēc savas mērauklas, tomēr nereti parādās darba sludinājumi, kuros ļoti skaidri lasāmi cipari, kas neliek uzdot jautājumus – šī alga ir pārāk maza.

Ar šādu darba sludinājumu sociālajos tīklos dalījies satura veidotājs, dizaineris un fotogrāfs Ervīns, kurš ikdienā nodarbojas tieši nozarē, kuras speciālistu sludinājumā meklē.

Sludinājumā rakstīts: “Pārtikas veikals meklē radošu cilvēku, kurš palīdzēs attīstīt mūsu Instagram, Facebook un TikTok kontus.

Darba pienākumi: veidot 3 video nedēļā. Filmēt, montēt, izdomāt idejas. Palīdzēt piesaistīt sekotājus un klientus.

Ko piedāvā? 100 eiro mēnesī. Elastīgu darba grafiku, ko iespējams apvienot ar studijām, iespēju strādāt attālināti un radošo brīvību.

Prasības: pieredze video satura veidošanā, izpratne par sociālo tīklu algoritmiem un aktualitātēm, telefons ar labu kameru, iniciatīva un interese par digitālo saturu.”

“Es tikai gribēju parādīt, cik absurdi it mūsdienu sludinājumi… joprojām soctīklu saturs tiek uzskatīts par “mana meita arī taisa tiktokus” nevis par nozīmīgu instrumentu un palīgu marketingā.

Sociālo tīklu izmantošana jau tā ir “bezmaksas” tad kāpēc neguldīties satura veidošanā? Ko sēsi, to pļausi!” Ervīns komentē sludinājumu.

Kādas ir tavas domas par šādu atalgojumu, veidojot 12 video trīs dažādiem sociālo tīklu kontiem mēnesī? Ervīns arī atgādina, ka pašnodarbinātai personai vēl 25% no algas būtu jāatdod nodokļos, tātad “uz rokas” paliek 75 eiro.

Komentāros cilvēki raksta, ka, iespējams, aizmirsusies viena nullīte sludinājumā un patiesībā tur domāti 1000 eiro.

Kāds cits atklāj, ka “Rīgas Viļņiem līdzīga pērle. Ļoti ceru, ka šī ir kļūda, bet pat ar vienu ekstra nulli pie atalgojuma man būtu liels “meh”.”

Cits raksta, ka īsti nav saprotams, kāpēc tas saucas darba sludinājums, drīzāk aicinājums uz labdarību…

Vēl kāds komentētājs norāda, ka “Šīs tēmas vairāk jāaktualizē, lai izglītotu tos, kuri nez kāpēc arī piekrīt. Un tad, kad nebūs to, kas piekrīt, zudīs arī piedāvājumu. Nereti redzēts arī kāds kaislīgais, kas gatavs ar trubu montēt/filmēt pieredzes vārdā, bet pirmā pieredzes skola varētu būt mācēt pelnīt. Kvalitāti pat neapspriedīšu.”

Latvijā 2025. gadā sociālo tīklu (sociālo mediju) speciālista vidējā neto mēnešalga (t.i., “uz rokas” pēc nodokļu nomaksas) svārstās aptuveni no 873 līdz 1 928 eiro mēnesī — šis ir diapazons, kurā iekļaujas apmēram 80 % no nozares speciālistu, vēsta algas.lv. pieejamā informācija.

Ervīns arī atbild uz kāda komentētāja jautājumu – kāds tad šādam darba sludinājumam būtu atbilstošs piedāvātais atalgojums?

Ervīns raksta, ak viss atkarīgs, kā tu novērtē savu darbu. Var strādāt par 5 eiro stundā un par 50 eiro stundā. Es redzu, ka šajā gadījumā ir jāņem vērā:
1) transporta izdevumi, lai braukātu uz veikalu filmēt
2) scenārija sarakstīšana (ko filmēt, kāpēc, ko teiksim)
3) filmēšana, darbs lokācijā, darbs ar cilvēkiem
4) video montāža
5) mūzikas atlase, mūzikas iegāde
6) aizkadra balss ieraksts, audio apstrāde
7) saskaņošana
8) labojumi pēc klineta vēlmēm
9) titulbildes izveidošana
10) video titulbildes dizaina izstrāde
11) pavadošā teksta sastādīšana un #hashtags atlase
12) publicēšana
Tas viss ir jāizdara viena video tapšanai.

Video nevar maksāt mazāk par 100-150 eiro gabalā ar norunu, ka filmē vairākus uzreiz, visam mēnesim, bet tad arī tas saturs būs vienādi garlaicīgs.

Vai arī tu esi pamanījis kādu absurdu darba sludinājumu? Varbūt tu esi aktīvos darba meklējumos un vēlies padalīties pieredzē, cik viegli vai grūti kādā konkrētā profesijā Latvijā ir atrast darbu? Raksti man uz [email protected], publicēsim tavu stāstu anonīmi un runāsim par šo problēmu kopā!

