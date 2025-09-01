#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
"Mazas politiķu algas noved pie vēl sliktāka viņu darba. Lūdzu neejam šo ceļu!" Strautiņš brīdina latviešus

“”The New York Times” publicēts ļoti labs raksts par to, pie kā noved politiķu algu iesaldēšana. Sabiedrības pieprasījums viņiem sevi sodīt par sliktu darbu ar reālo algu samazināšanu noved pie vēl sliktāka darba. Lūdzu neejam šo ceļu,” sociālajos tīklos raksta ekonomists Pēteris Strautiņš.

Raksts ir par to, ka Amerikas Kongress kļūst arvien neproduktīvāks un nepopulārāks, jo talantīgi cilvēki nevēlas tur strādāt.

Likumdevēju alga – 174 tūkstoši dolāru gadā – reāli zaudējusi trešdaļu vērtības, dzīvesveids ir smags, un bieži tas piesaista vien turīgos vai tos, kuri vēlas šo titulu prestiža dēļ vien.

Raksta autors uzsver, ka algu paaugstināšana nav balva esošajiem kongresmeņiem, bet ieguldījums, lai nākotnē piesaistītu godīgākus un spējīgākus pārstāvjus. Viņa priekšlikums: dubultot algas, lai Kongress beidzot kļūtu par vietu, kur vēlas kalpot labākie.

Komentāros latviešu viedoklis gan dalās.

Maija norāda, ka Latvija nevar atļauties maksāt tādas algas saviem politiķiem, augstākajiem ierēdņiem un augstākajiem vadītājiem.

Šīs algas ir nevis jāiesaldē, bet gan jāsamazina. Privātajā sektorā līdzvērtīgos amatos algas ir par 30-40% zemākas. Uzpūstas algas ir klasiska legalizētā korupcija.

“Ja politiķi nespēj realizēt politiku, kas ļauj valstij uzplaukt, tad viņi nav pelnījuši nekādu atalgojumu, viņi ir jāpatriec bez iespējas ierotēt naudīgos amatos valsts pārvaldē. Politiķiem un v. pārvaldei savs atalgojums ir jānopelna ar darbu. Nespēj dot rezultātu – EJ!” raksta Juris.

Savukārt Valdis norāda: “Būsim cilvēcīgi un neiesaldēsim B.Bānes un padomju un citu lielspeciālistu algas! Samazinot šo speciālistu algas, tos var zaudēt privātajam sektoram! Publiskā sektora ballīte uz parāda ir bijusi par ilgu un novedusi pie “ceļa uz nekurieni”.”

