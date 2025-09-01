“Mazas politiķu algas noved pie vēl sliktāka viņu darba. Lūdzu neejam šo ceļu!” Strautiņš brīdina latviešus 7
“”The New York Times” publicēts ļoti labs raksts par to, pie kā noved politiķu algu iesaldēšana. Sabiedrības pieprasījums viņiem sevi sodīt par sliktu darbu ar reālo algu samazināšanu noved pie vēl sliktāka darba. Lūdzu neejam šo ceļu,” sociālajos tīklos raksta ekonomists Pēteris Strautiņš.
— PStrautins (@PStrautins) August 26, 2025
Raksts ir par to, ka Amerikas Kongress kļūst arvien neproduktīvāks un nepopulārāks, jo talantīgi cilvēki nevēlas tur strādāt.
Likumdevēju alga – 174 tūkstoši dolāru gadā – reāli zaudējusi trešdaļu vērtības, dzīvesveids ir smags, un bieži tas piesaista vien turīgos vai tos, kuri vēlas šo titulu prestiža dēļ vien.
Raksta autors uzsver, ka algu paaugstināšana nav balva esošajiem kongresmeņiem, bet ieguldījums, lai nākotnē piesaistītu godīgākus un spējīgākus pārstāvjus. Viņa priekšlikums: dubultot algas, lai Kongress beidzot kļūtu par vietu, kur vēlas kalpot labākie.
Komentāros latviešu viedoklis gan dalās.
Kā redzams, algu celšana arī nemotivē.
Kāds atrisinājums?
— Uldis Nelsons (@uldisn) August 26, 2025
Maija norāda, ka Latvija nevar atļauties maksāt tādas algas saviem politiķiem, augstākajiem ierēdņiem un augstākajiem vadītājiem.
Šīs algas ir nevis jāiesaldē, bet gan jāsamazina. Privātajā sektorā līdzvērtīgos amatos algas ir par 30-40% zemākas. Uzpūstas algas ir klasiska legalizētā korupcija.
Tikai atcerēsimies, ka Vienotība un Progresīvie sev cēla algas pat par 70%, turklāt laikā, kad valsts aizņemās nenormālas summas, kā civilizētā valstī nedara, līdz ar to ir tikai normāli nolaist taukus jeb samazināt virkni kosmisko algu, jo kā redzam, tad rezultātu tas nedeva.
— Heinrihs (@Heinrih5) August 26, 2025
“Ja politiķi nespēj realizēt politiku, kas ļauj valstij uzplaukt, tad viņi nav pelnījuši nekādu atalgojumu, viņi ir jāpatriec bez iespējas ierotēt naudīgos amatos valsts pārvaldē. Politiķiem un v. pārvaldei savs atalgojums ir jānopelna ar darbu. Nespēj dot rezultātu – EJ!” raksta Juris.
Savukārt Valdis norāda: “Būsim cilvēcīgi un neiesaldēsim B.Bānes un padomju un citu lielspeciālistu algas! Samazinot šo speciālistu algas, tos var zaudēt privātajam sektoram! Publiskā sektora ballīte uz parāda ir bijusi par ilgu un novedusi pie “ceļa uz nekurieni”.”
Lūdzu, ejam to ceļu, ko realizēja Argentīnas prezidents samazinot ierēdņu skaitu un birokrātiju
— Info (@ParToKasAktuals) August 26, 2025
Ja mēs neiesim šo ceļu, nonāksim tur pat, kur ASV un rietumu bagātās valstis – sabiedrībā tūlīt eksplodēs neapmierinātība, diletantisms un vēlme demontēt valsts iestāžu sistēmu un likumus dominē visos līmeņos. Var arī papētīt 1905 gada proletariāta diktatūras cēloņus un sekas.
— Daiga Grinberga (@daigasbalss) August 27, 2025
Šorīt Bukums SWH LV izmeta foršu ideju. Valsts vienā setā atbrīvo no darba visus labi apmaksātos iestāžu un ministriju superdarbiniekus, privātais sektors tos visus momentā izķer, bet valsts ekonomika tā rezultātā strauji iet uz augšu. Mums patīk eksperimenti, ne? @Lato_Lapsa
— Normunds X. (@NormundaProfils) August 26, 2025