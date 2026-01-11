Foto. pexels.com

“Caurumiņš nedrīkst būt par lielu vai mazu.” Ikdienas sīkie nieki reizēm spēj izraisīt negaidītas diskusijas 0

19:54, 11. janvāris 2026
Ikdienas sīkie nieki reizēm spēj izraisīt negaidītas diskusijas. Šoreiz uzmanības centrā – majonēzes paciņa. Vienkārša, šķietami neievērojama pārtikas prece kļuvusi par apspriestu tematu sociālajos tīklos.

Kāda “Threads” lietotāja publicēja ekrānuzņēmumus no cita soctīkla ar majonēzes paciņas bildēm un jautājumu: “Kuru stūri jātaisa vaļā?”

Šis šķietami vienkāršais jautājums ātri pārvērtās par diskusijas vērtu tematu – cilvēki dalījās ar savām atvēršanas stratēģijām.

Vairums cilvēki majonēzes paciņas atver kreisajā vai labajā stūrītī, atzīstot, ka taisīt paciņas apakšējos stūrīšus būtu pārāk riskanti.

“Agrāk nogriezu jebkuru stūrīti, kurš pagadās. Kopš vīra ieteikuma, ka griežam tikai to stūrīti, kur ir M burts, nav bijis neviens misēklis ar izsmērētu majonēzi pa visu virtuvi,” savā pieredzē dalījās kāda “Threads” lietotāja.

Kāda cita sieviete atkal rakstīja, ka majonēzes paciņai ver vaļā tikai un vienīgi augšējo kreiso stūrī. Turklāt, esot vēl kāda būtiska nianse jāievero. “Caurumiņš nedrīkst būt par lielu vai mazu,” viņa uzsvēra.

Vēl kāds norāda, ka vispareizākais variants, kā atvērt majonēzes paciņu, ir tikai viens – ar zobiem!

LA.LV Aptauja

Kā tu atver majonēzes paciņu?

  • Veru vaļā kreiso stūrīti
  • Veru vaļā labo stūrīti
  • Veru vaļā apakšējos stūrus
  • Veru vaļā pa vidu
  • Es majonēzi vispār nelietoju

