Foto: Freepik.com

Šķiršanās tuvojas: 9 skaidras pazīmes, ka jūsu partneris gatavojas no jums aiziet 0

LA.LV
21:24, 11. janvāris 2026
Kokteilis Mīli

Kad attiecības sāk pasliktināties, to ne vienmēr pavada skaļi strīdi vai atklātas sarunas par nepieciešamību šķirties. Nereti viens no partneriem jau iekšēji ir pieņēmis lēmumu doties prom, bet otrs to pamana tikai pēc šķietami nenozīmīgām izmaiņām uzvedībā. Attiecību koučs un eksperts Breds Braunings portālam “YourTango” atklājis vairākas raksturīgas pazīmes, kas var liecināt, ka partneris jau ir izlēmis pārtraukt esošās attiecības.

Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Kokteilis
Latvieši tiek aicināti rīt piedalīties īpaši sirsnīgā akcijā par godu Raimonda Paula 90.jubilejai
VIDEO. Smags ceļu satiksmes negadījums pie Ķemeriem – gājuši bojā trīs cilvēki 45
Lasīt citas ziņas

Braunings uzsver, ka šādu signālu pamanīšana vēl nenozīmē, ka viss ir zaudēts. Tie drīzāk ir brīdinājumi, ka attiecībām nepieciešama papildu uzmanība, sarunas un darbs pie saiknes atjaunošanas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Bērnu “dalīšana” pēc šķiršanās turpmāk būs daudz vienkāršāka, tā lēmusi Saeima
Kokteilis
Atver acis! 5 skaidras pazīmes, ka viņš tevi vairs nemīl
Veselam
Kāpēc pāri šķiras pēc gadiem ilgas kopdzīves: 10 biežākie iemesli
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.