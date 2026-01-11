Šķiršanās tuvojas: 9 skaidras pazīmes, ka jūsu partneris gatavojas no jums aiziet 0
Kad attiecības sāk pasliktināties, to ne vienmēr pavada skaļi strīdi vai atklātas sarunas par nepieciešamību šķirties. Nereti viens no partneriem jau iekšēji ir pieņēmis lēmumu doties prom, bet otrs to pamana tikai pēc šķietami nenozīmīgām izmaiņām uzvedībā. Attiecību koučs un eksperts Breds Braunings portālam “YourTango” atklājis vairākas raksturīgas pazīmes, kas var liecināt, ka partneris jau ir izlēmis pārtraukt esošās attiecības.
Braunings uzsver, ka šādu signālu pamanīšana vēl nenozīmē, ka viss ir zaudēts. Tie drīzāk ir brīdinājumi, ka attiecībām nepieciešama papildu uzmanība, sarunas un darbs pie saiknes atjaunošanas.