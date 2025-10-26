Cik bieži jāpārbauda skurstenis? Atbildi sniedz sertificēts skursteņslauķis 0

LA.LV
20:13, 26. oktobris 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Uz līnijas” sertificēts skursteņslaucītājs Māris Bambis skaidro, cik bieži nepieciešama skursteņa apsekošana un kādos gadījumos jānoformē akts.

Reklāma
Reklāma
“Es esmu tev līdzās…” 5 pazīmes, ka tavi mīļie no aizsaules joprojām ir tuvumā un sargā
“Nesaprotu, kā var tā izturēties pret savu māti.” Raimonda Paula mazmeita emocionāli reaģē uz populārās kafejnīcas “Rasols” slēgšanu
TESTS. Vai spēj atpazīt koku pēc lapas? Paši attapīgākie iegūs vismaz 8 no 10 punktiem
Lasīt citas ziņas

Latvijā normatīvajos dokumentos noteikts, ka skursteņa tehniskais stāvoklis jāpārbauda vismaz reizi piecos gados – neatkarīgi no tā, cik bieži tas tiek tīrīts.

Bambis uzsver, ka katram skurstenim ir savs nolietojums: “Izdrūp šuves, brūk skursteņa gali. Ikdienā ejot pa ielu, ja paceļam galvu uz augšu un paskatāmies uz skursteņiem, tad var redzēt, ka stāvoklis nav labs.”

CITI ŠOBRĪD LASA
TOP 3 horoskopa zīmes, kas bez mīlestības nevar dzīvot: viņi iemīlas ļoti bieži
Apsveicam! Koris “Kamēr…” ceturto reizi izcīna Eiropas “Grand Prix” trofeju
Pensionārs 36 gados! Sabiedrības uzmanību piesaista savdabīga reklāma

Viņš atzīst, ka iedzīvotāji un apsaimniekotāji ne vienmēr var atļauties finansēt skursteņa remontu, jo tas nav lēts process. Tieši tāpēc noteikts minimums, ka tehniskais novērtējums jāveic reizi piecos gados.

Tāpat viņš norāda, ka apsekošanas akts tiek sastādīts ne tikai regulārās pārbaudes laikā, bet arī gadījumos, kad notiek apkures ierīču nomaiņa vai arī tiek uzstādītas pilnīgi jaunas ierīces.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Skursteņslaucītājs brīdina: slapja malka rada sodrējus un palielina ugunsgrēka risku
Mājas
Lūk, kas jāsadedzina krāsnī, lai uzturētu skursteni pēc iespējas tīrāku
Dārzs
Malka slikti deg un ziemā grūti iekurināt krāsni? Te ir iemesls un iespējamie risinājumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.