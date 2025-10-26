Cik bieži jāpārbauda skurstenis? Atbildi sniedz sertificēts skursteņslauķis 0
TV24 raidījumā “Uz līnijas” sertificēts skursteņslaucītājs Māris Bambis skaidro, cik bieži nepieciešama skursteņa apsekošana un kādos gadījumos jānoformē akts.
Latvijā normatīvajos dokumentos noteikts, ka skursteņa tehniskais stāvoklis jāpārbauda vismaz reizi piecos gados – neatkarīgi no tā, cik bieži tas tiek tīrīts.
Bambis uzsver, ka katram skurstenim ir savs nolietojums: “Izdrūp šuves, brūk skursteņa gali. Ikdienā ejot pa ielu, ja paceļam galvu uz augšu un paskatāmies uz skursteņiem, tad var redzēt, ka stāvoklis nav labs.”
Viņš atzīst, ka iedzīvotāji un apsaimniekotāji ne vienmēr var atļauties finansēt skursteņa remontu, jo tas nav lēts process. Tieši tāpēc noteikts minimums, ka tehniskais novērtējums jāveic reizi piecos gados.
Tāpat viņš norāda, ka apsekošanas akts tiek sastādīts ne tikai regulārās pārbaudes laikā, bet arī gadījumos, kad notiek apkures ierīču nomaiņa vai arī tiek uzstādītas pilnīgi jaunas ierīces.