Aukstā vai verdošā ūdenī? Pavāri beidzot tikuši skaidrībā par to, kā pareizi būtu jāvāra griķi
Griķi ir viens no populārākajiem pārtikas produktiem pasaulē, taču liela daļa cilvēku, tieši griķus, mēdz gatavot nepareizi. Vieniem griķi sanāk sausi un cieti, citiem tie pārvēršas lipīgā masā bez īpašas garšas. Izrādās, ļoti svarīga ir ne tikai ūdens un griķu proporcija, bet arī tas, kādā ūdenī tos liek vārīties.
Pavāri norāda, ka griķus vislabāk likt tieši aukstā ūdenī. Pakāpeniska uzsilšana ļauj graudiem vienmērīgi uzsūkt šķidrumu, saglabāt formu un daudz labāk atklāt dabisko garšu.
Ja griķus ieber jau verdošā ūdenī, to ārējais slānis ļoti ātri it kā noslēdzas, bet vidus var palikt ciets vai izvārīties nevienmērīgi.
Lai pagatavotu klasiskus irdenus griķus, speciālisti iesaka jaukt 1:2 ar ūdeni. Kad ūdens sāk vārīties, uguns jāsamazina līdz minimumam un katls jāpārklāj ar vāku.
Tieši lēna gatavošanās uz mazas uguns padara griķus mīkstus un irdenus. Pavāri uzsver, ka vārīšanas laikā griķus nevajadzētu maisīt, jo bojātie graudi sāk izdalīt cieti, kas padara tos lipīgus.
Lai griķi būtu aromātiskāki, pirms vārīšanas tos iespējams nedaudz apgrauzdēt sausā pannā. Tas piešķir patīkamu riekstu aromātu un izteiktāku garšu.
Pēc pagatavošanas griķiem ieteicams ļaut vēl aptuveni 10 līdz 15 minūtes pastāvēt zem vāka. Šajā laikā tie pilnībā uzsūc atlikušo mitrumu un kļūst vēl maigāki. Speciālisti iesaka ūdenim pievienot arī nelielu gabaliņu sviesta, lauru lapu vai kaltētu ķiploku, lai garša būtu bagātīgāka.
Savukārt, ja ūdens vietā izmantots viegls dārzeņu buljons, griķi iegūst īpaši aromātisku un piesātinātu garšu.
Gatavie griķi lieliski sader ar gaļu, dārzeņiem, sēnēm un zaļumiem, tāpēc tie joprojām tiek uzskatīti par vienu no universālākajiem un iecienītākajiem ēdieniem daudzās mājās.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.