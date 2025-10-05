Šoks par baseina uzvedības etiķeti. Vai it kā netīšie pieskārieni tavu kāju pirkstiņiem tiešām ir tikai nejaušība? 0
Ja tev nepatīk, ka kāds pieskaras kājām, uzmanieties no dažiem nopietniem peldētājiem Lielbritānijas baseinos.
“Peldot lēnajā celiņā vietējā baseinā, es pamanīju, ka aiz manis esošais peldētājs kļūst nepacietīgs. Uz mirkli domāju, ka kļūdaini esmu ieņēmis ātrāko celiņu, bet nē — es biju pareizajā. Viņš zibens ātrumā peldēja uz priekšu un atpakaļ, pasīvi agresīvi sekojot man ar minimālu atstarpi, it kā sacenstos par olimpisko zeltu, ko mans nesteidzīgais temps traucēja. Vēl sliktāk — viņš neplānoja mani apdzīt,” tā kāda pelžu mīļotāja pieredzi apraksta izdevums Metro.
Dažkārt “pirkstu pieskārieni” tiek izmantoti, lai signalizētu, ka peldētājs vēlas apdzīt priekšā esošo. Lai gan šāda prakse var šķist pieklājīga un efektīva, tā ne visiem patīk.
Saskaņā ar Speedo septiņiem peldēšanas baušļiem, pirkstu pieskāriens ir “universāls žests starp kluba peldētājiem — ja vēlaties apdzīt, viegli pieskarieties priekšā esošā peldētāja pirkstiem.” Tomēr galvenā problēma ir tā, ka ne visi zina par šādu baseina etiķeti.
Tas ir “starptautisks ieradums, izņemot Lielbritāniju, kur tikai kluba peldētāji par to zina, bet citi kļūst jutīgi pret pieskārieniem,” raksta izdevums.
Tomēr ikdienas peldētāju vidū šāda prakse var būt pretrunīga: “Es vienkārši nevēlos, lai svešinieks publiskā vietā pieskaras manām kājām. Kā ar higiēnu? Intimitāti? Vismaz uzaiciniet mani uz dzērienu pirms tam! Arī daudzi citi izjūt līdzīgu nepatiku pret šo, atzīsim, diezgan vidusšķiras problēmu,” citēts šo nepatīkamo atgadījumu pieredzējušais cilvēks.
Reddit platformas Swimming pavedienā lietotājs @Aggravating-Dust7430 rakstīja, ka izjūt “paniku”, kad kāds pieskaras viņa kājām, kamēr viņš cenšas izbaudīt peldējumu. “Es vienmēr cenšos nevienu nepalēnināt, tāpēc, ja kāds ir tuvu un ātrāks par mani, celiņa galā ļauju viņam tikt garām,” viņi skaidroja. “Bet reizēm kāds vienkārši pieskaras manām kājām celiņa vidū. Tad es pielieku 200% vairāk pūļu un kļūstu par 7% ātrāks.”
Savukārt lietotājs @thepatiosong teica, ka būtu “ārkārtīgi nokaitināts”, ja kāds pieskartos viņa kājām, apgalvojot, ka ir “pietiekami apzinīgs celiņā”, lai zinātu, vai nākamajā garumā viņu apdzīs, un vienkārši sagaidītu “ātruma meistaru” pie nākamās malas. “Viss, lai izvairītos no nevajadzīgas mijiedarbības,” viņi jokoja.
Cits lietotājs piebilda, ka Šveicē, kur viņi dzīvo, pirkstu pieskāriens nav izplatīts, un viņiem ideja kā tāda šķiet “absolūti dīvaina”.
No otras puses, ir kaismīgi pirkstu pieskāriena atbalstītāji, kuri uzskata, ka tā ir pieklājīga rīcība un nejūt nekādas bažas par svešinieku pieskārieniem viņu pēdām.
Lietotājs @bebopped norādīja: “Ja esat ātrāks peldētājs un vēlaties kādu apdzīt, jums jāpieskaras viņu kājām vienreiz un tad jāapsteidz.” Savukārt @Deacon_Mushrat1 piebilda, ka tas ir “standarta celiņu peldēšanas ieradums”.
Arī Metro redakcijā viedokļi dalās, izraisot šokētus komentārus, piemēram, “pieskarties pirkstiem ir pārāk intīmi” un “es vairs nekad nepeldēšu, zinot, ka tas ir iespējams”, līdz pat “ja kāds man to izdarītu, es viņam iespertu”. Kāds darbinieks piebilda: “Domāju, ka baseiniem vajadzētu prasīt peldētāju piekrišanu šādai praksei,” bet cits uzsvēra, ka tas palīdz “izvairīties no sadursmēm”, jo “cilvēki var būt diezgan rupji, viens otru grūstot”.
Neatkarīgi no viedokļa, ir labi zināt, ka pirkstu pieskārieni baseinos eksistē. Tādējādi, kad sajutīsiet, ka kaut kas viegli pieskaras jūsu kāju pirkstiem, kamēr pilnveidojat savu kraula tehniku baseinā (un būsiet pārliecināts, ka tas nav atplīsis plāksteris), jūs zināsiet, ko darīt.