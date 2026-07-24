FOTO: ekrānuzņēmums / “Threads”

“Ir sajūta, ka apšmauc veikalu.” Neliels veikaliņš Rīgas centrā negaidīti iekarojis pircēju sirdis 0

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LA.LV
21:02, 24. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Lai gan nereti dzirdams, ka cilvēki sūdzas par augstajām cenām, apkalpošanu vai produktu kvalitāti, šoreiz sociālajos tīklos uzmanības centrā nonācis kāds neliels veikaliņš Rīgas centrā, par kuru cilvēki nespēj beigt sajūsmināties. Visvairāk slavētas tiek svaigi spiestās sulas un, pēc pircēju domām, pārsteidzoši zemās cenas.

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Sociālo mediju platformā “Threads” Dainis dalījies ar savu pieredzi pēc pirmās vizītes veikalā “Dabīgi Produkti” Krišjāņa Barona ielā 41/43.

“Par veikalu “Dabīgi Produkti” K. Barona ielā 41/43 zināju jau labi sen, bet tikai šodien pirmoreiz tur arī pabiju. Maksājot ir sajūta, ka apšmauc veikalu, jo 2 eiro par 500 ml svaigi spiestas burkānu sulas ir kas nereāls Rīgas centram, bet sulas garša tik svaiga un salda, ka pilnīgi dzirdi eņģeļus dziedam ausī.”
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Arī komentāru sadaļā ātri vien kļuva skaidrs, ka Dainis nebūt nav vienīgais, kurš šo vietu iecienījis.

“Pilnīgi piekrītu! Mana mīļākā svaigi spiestā sula tur ir rabarberu–ābolu,” raksta Līga.

Savukārt Inga veikalu raksturo kā “feinu bodīti”, kur iespējams iegādāties gardas sulas par, viņasprāt, ļoti adekvātām cenām.

Diskusijai pievienojās arī Edgars, kurš norādīja uz kādu problēmu, kas varētu apgrūtināt veikala apmeklējumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem: “Es kā reiz vakar gāju garām un diemžēl neiegāju. Tagad būs jāiet pamēģināt.

Vienīgais viņiem ieeja nav pieejama cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Noskatījos uz tām kāpnēm un visai stāvas. Es strādāju invalīdu un viņu draugu apvienībā “Apeirons”. Mani kolēģi ratiņkrēslā tur netiks iekšā.”

Ka veikaliņš ieguvis uzticīgu pircēju loku, apliecina arī Solvitas komentārs. “Jā, kādu laiku biju tur pastāvīgais viesis! Šī ir burvīga vieta un cenas ļoti godīgas!” atzīst sieviete.

Spriežot pēc cilvēku atsauksmēm, tieši svaigi spiesto sulu kvalitāte, plašā izvēle un draudzīgās cenas ir galvenie iemesli, kāpēc nelielais Rīgas centra veikaliņš izpelnījies tik daudz labu vārdu.

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

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