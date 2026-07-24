“Ir sajūta, ka apšmauc veikalu.” Neliels veikaliņš Rīgas centrā negaidīti iekarojis pircēju sirdis 0
Lai gan nereti dzirdams, ka cilvēki sūdzas par augstajām cenām, apkalpošanu vai produktu kvalitāti, šoreiz sociālajos tīklos uzmanības centrā nonācis kāds neliels veikaliņš Rīgas centrā, par kuru cilvēki nespēj beigt sajūsmināties. Visvairāk slavētas tiek svaigi spiestās sulas un, pēc pircēju domām, pārsteidzoši zemās cenas.
Sociālo mediju platformā “Threads” Dainis dalījies ar savu pieredzi pēc pirmās vizītes veikalā “Dabīgi Produkti” Krišjāņa Barona ielā 41/43.
Arī komentāru sadaļā ātri vien kļuva skaidrs, ka Dainis nebūt nav vienīgais, kurš šo vietu iecienījis.
“Pilnīgi piekrītu! Mana mīļākā svaigi spiestā sula tur ir rabarberu–ābolu,” raksta Līga.
Savukārt Inga veikalu raksturo kā “feinu bodīti”, kur iespējams iegādāties gardas sulas par, viņasprāt, ļoti adekvātām cenām.
Diskusijai pievienojās arī Edgars, kurš norādīja uz kādu problēmu, kas varētu apgrūtināt veikala apmeklējumu cilvēkiem ar kustību traucējumiem: “Es kā reiz vakar gāju garām un diemžēl neiegāju. Tagad būs jāiet pamēģināt.
Ka veikaliņš ieguvis uzticīgu pircēju loku, apliecina arī Solvitas komentārs. “Jā, kādu laiku biju tur pastāvīgais viesis! Šī ir burvīga vieta un cenas ļoti godīgas!” atzīst sieviete.
Spriežot pēc cilvēku atsauksmēm, tieši svaigi spiesto sulu kvalitāte, plašā izvēle un draudzīgās cenas ir galvenie iemesli, kāpēc nelielais Rīgas centra veikaliņš izpelnījies tik daudz labu vārdu.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!