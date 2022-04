Foto: SHUTTERSTOCK

Bermudu trijstūris Baltijas jūrā – neizskaidrojami notikumi mēdz notikt tepat netālu no mums Ieteikt







Kārlis Franks, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Ja ir liela vēlme izbaudīt neparastas un anomālas parādības, principā nemaz nav jāceļo kaut kur tālu līdz Sargasu jūrai vai citai leģendārai neizskaidrojamu parādību vietai. Izrādās, teju vai jebkura “anomālā trijstūra” cienīgas neparastības mēdz notikt tepat netālu no mums, proti, Baltijas jūras Polijas piekrastē.

NLO sabiedē zvejniekus

Agrā 1979. gada 23. augusta rītā divi poļu zvejnieku kuteri – HEL-125 un HEL-127 – izbrauca no ostas Helas Gdaņskas līcī un devās uz zvejas teritoriju aptuveni 70 kilometru attālumā no piekrastes pie pašas jūras robežas ar toreizējo PSRS. Kad kuteri ieradās, tur jau darbojās divi padomju zvejnieku traleri un mazliet tālāk garām brauca kāds tirdzniecības kuģis.

Tiklīdz poļu zvejnieki arī uzsāka zvejošanu, faktiski acumirklī debesīs uzmirgoja vairākas sarkanas uguntiņas, bet jau nākamajā momentā HEL-127 priekšā nelielā augstumā it kā iekārās gaisā NLO, kas izskatījās kā sarkanīgi mirguļojoša bumba.

Abu poļu zvejas kuteru ļaudis apgalvoja, ka NLO bijis ļoti līdzīgs no jūras dzīlēm aug­šup izpeldējušai no iekšpuses izgaismotai bojai.

Izlemjot atrauties no negaidītās parādības, kutera HEL-127 kapteinis sācis to vadīt zigzaga veida kursā. Taču sarkanā bumba pārsteidzoši precīzi atkārtoja pilnībā visus šos manevrus, nepārtraukti atrodoties tieši priekšā kuterim.

Tostarp līdz ar NLO uzrašanos zvejniekus pārņēmusi neizskaidrojama baiļu un trauksmes sajūta, kam sekojušas galvassāpes, nelaba dūša un apgrūtināta elpošana. Šķita, ka pamazām aptumšojas apziņa. Vienlaikus kuterī bija pārstājuši darboties visi mēraparāti un elektroniskās iekārtas.

Visbeidzot, pēc neskaitāmām kutera kursa maiņām sarkanā bumba strauji pacēlās augšup un izzuda skatienam. Aparatūra un ierīces acumirklī atsāka pilnvērtīgi darboties. Abi kuteri nekavējoties pārtrauca zvejošanu un devās atpakaļ uz bāzi Helā. Cietušos HEL-127 apkalpes locekļus apsekoja militārā hospitāļa mediķi, taču vēl bez jūtama psiholoģiskā šoka un spēku izsīkuma kādas citas novirzes no normas neizdevās konstatēt.

Kutera neizskaidrojamā bojāeja

Foto: SHUTTERSTOCK

Tostarp var uzskatīt, ka kutera HEL-127 zvejniekiem vēl ir paveicies: viņu satikšanās ar NLO beidzās bez upuriem un vispār jebkādiem zaudējumiem. Taču ne tik ļoti paveicās pilnīgi visiem poļu kuģiem un to apkalpes locekļiem.

1992. gadā vietējā prese vēstīja par kādu katastrofu Baltijas jūrā, kuras rezultātā nogrima viens no poļu zvejas kuteriem. Šī bojāeja bija ļoti dīvaina, jo notika skaidrā dienas laikā un bija labi zināms, ka kuģis un aparatūra bijusi nevainojamā kārtībā.

Traģēdija notikusi vienā acumirklī, kad zvejas darbi jau bija pabeigti un kuteris dreifēja ar izslēgtu dzinēju, savukārt apkalpe vēl pabeidza tarāt zivis laukā no tīkliem. Tad vienā mirklī tas sasvēries uz sāniem tā, ka ūdens sācis smelties iekšā.

Motorists steidzies uz kabīni un centies iedarbināt dzinēju un glābt kuteri, taču nepaspēja – kuteris apgāzās un sāka strauji grimt.

No astoņiem apkalpes locekļiem izglābties nespēja tikai viens – motorists, kurš tā arī palika iesprūdis kabīnē… Tas nav vienīgais tāds gadījums, tāpēc kopš tās reizes visi sāka runāt par kaut kādu “sātanisko trijstūri” Baltijas jūrā.

Ar Gdaņskas līča akvatorijā regulāri notiekošo dīvaino incidentu pētīšanu sāka nodarboties anomālo parādību pētīšanas speciālisti ar tā laika poļu “galveno” ufologu Robertu Lesnakeviču priekšgalā.

Viņš salīdzināja notikumus Gdaņskas līcī ar analoģiskiem incidentiem leģendārajā Bermudu trijstūrī, secinot, ka gan vienā, gan otrā vietā noslēpumainie notikumi neizbēgami saistīti ar NLO. Viņaprāt, tas viss risinājies atbilstoši vienam scenārijam. NLO uzrodas un iekaras gaisā virs kuģa un, iedarbojoties ar saviem enerģētiskajiem laukiem, paralizē cilvēkus, un izsit no ierindas tehniskās iekārtas.

Bet saistībā ar to, ka šie enerģētiskie lauki vienlaikus rada arī ideālu ekrānu elektromagnētiskajiem viļņiem, kas secināts Bermudu incidentu analīzē, gan pats NLO, gan attiecīgais kuģis ārējam novērotājam kļūst vienkārši neredzams.

Turpmākie notikumi jau var attīstīties atbilstoši vairākiem iespējamajiem variantiem.

NLO ietekmes zonā nokļuvušais kuģis var pārcelties citā dimensijā jeb laiktelpā. Vai arī pārceļas tās pašas mūsu dimensijas citā laikā un telpā. Vai arī pārceļas vispār uz citu planētu vai kādu īpašu mūsu pašu planētas iekšējo pasauli. Vai arī NLO no kuģa savāc tikai apkalpi, bet pašu peldlīdzekli noslīcina. Vai arī savāc apkalpi, kuģi neaiztiek, un tas pārvēršas dreifējošā spokā…

Kurš no šiem variantiem būtu piemērojams incidentiem Gdaņskas līcī?

Iznirst no dzelmes un aizlido

Foto: SHUTTERSTOCK

Taču izdzīvojušie kutera HEL-128 apkalpes locekļi neredzēja nekādu NLO. Tas gan nenozīmē, ka tāds tur nav bijis. Zināmi gadījumi, kad tikai vēlāk, attīstot fotofilmiņu vai vienkārši rūpīgāk ieskatoties attēlos vai videomateriālos, var saskatīt klātesošo NLO, kuru notikuma brīdī neviens nav pamanījis. Turklāt šā kutera nogrimšanas iemesls varēja būt nevis vienkārši NLO, bet gan NPO – nezināms peldošs objekts, kas varēja vispār iedarboties no liela dziļuma, pat neizpeldot virspusē.

Pētījumos noskaidrots, ka par labu tieši šai NPO versijai saistībā ar poļu zvejas kuģu bojāeju liecinot vairāki raksturīgi gadījumi. 1959. gadā trīs (atsevišķos avotos – vairāk par 10) karavīri skaidrā un saulainā laikā kļuva par aculieciniekiem neparastai parādībai Kolobžegas apkaimē.

Vairāku desmitu metru attālumā no krasta uz ūdens virsmas pēkšņi sacēlās augsti viļņi, no kuriem spirālveida trajektorijā iznira un aizlidoja debesīs dīvains dzeltenbrūnas krāsas trīsstūrains objekts. Katra šā objekta mala bijusi aptuveni četrus metrus gara.

Pacēlies krietnā augstumā, objekts pagriezies izvēlētajā virzienā un neticami lielā ātrumā aiztraucies “pāri jūrai”. Šo gadījumu pētīja vairāki speciālisti – gan pašmāju, gan ārvalstu ufologi. Nav grūti iedomāties, ka viņu viedokļi daž­brīd atšķīrās pat ļoti ievērojami.

Viena daļa iznirušo un aizlidojušo objektu vēlējās pieskaitīt NLO/NPO, citi, ieskaitot arī Lesnakeviču, uzskatīja to par eksperimentālu spārnoto raķeti, kuru no jūras dzīlēm izšāvusi padomju zemūdene. Vēl var piebilst, ka tas, kurai no pusēm bija taisnība, palicis nenoskaidrots.

Bet 1994. gada 19. februārī kārtējie divi zvejas kuteri – WLA 7 un WLA 17 – tajā pašā Gdaņskas līcī zvejoja netālu no krasta. Pēkšņi abus “aizāķēja” un sāka vilkt kāds acīm neredzams spēks, turklāt sasniedzot ātrumu, kas ievērojami pārsniedza to, kādu kuteri spēj attīstīt patstāvīgi, un rezultātā tie faktiski acumirklī izrādījās nokļuvuši vairākus kilometrus dziļāk jūrā.

Arī šeit sākotnēji izskanēja versija, ka šo “joku” izstrādājusi padomju zemūdene vai nu apzināti, vai kaut kā netīšām, taču tolaik Polijā izvietoto PSRS jūras spēku pavēlniecība šādu versiju kategoriski noliedza. Un atkal – nekas nav noskaidrots.

Brīnumi arī uz sauszemes

Tostarp vēl var piebilst, ka nepilnas divas nedēļas pēc tā, kad virs poļu zvejas kuteriem HEL-125 un HEL-127 parādījās apaļais NLO, jeb tātad 1979. gada 5. septembrī aptuveni pulksten četros no rīta faktiski tāda pati mirgojoša sarkanīga bumba uzradās tieši virs ātrās palīdzības mašīnas Gdaņskas līča piekrastē netālu no kāda vietējā ciemata.

Automašīnas dzinējs acumirklī apstājies, un visi mēģinājumi to atkal iedarbināt bijuši nesekmīgi. Bumba iekārusies gaisā nelielā augstumā tieši iepretim mašīnai aptuveni 150 metru attālumā.

Uz bumbas virsmas bija labi saskatāmas vairākas tumšas joslas, kā arī tumšu līniju veidots tīklojums, kas atgādinājis asinsvadu sistēmu.

Tā tas turpinājies vismaz 20 minūtes.

Tad bumba acumirklī pazudusi, savukārt dzinējs momentā bijis atkal iedarbināms. Vēstīts, ka vēl bez četriem ātrās palīdzības brigādes ļaudīm incidentu novērojuši arī divi nejauši garāmgājēji. Šajā reizē bumba nekādā veidā nebija iedarbojusies uz cilvēkiem…

Tas tātad neliels sveiciens no Baltijas jūras.