“Visas bija ieplīsušas…” Sieviete veikalā iegādājas bojātu preci, bet pārdevējas reakcija pārsteidz nesagatavotu 0
Kas var būt nepatīkamāks par situāciju, kad, pārrodoties mājās no veikala, atklājas – tikko iegādātā prece ir bojāta? Lai gan lielākā daļa veikalu šādos gadījumos ir atsaucīgi un pieņem preci atpakaļ, ja tiek uzrādīts pirkuma čeks, Paulas pieredze Jelgavā liecina par pretējo.
Sociālo mediju platformā “Threads” sieviete dalījusies ar nepatīkamu pieredzi, kas piedzīvota Jelgavas “Pepco Latvija” veikalā.
“Nopērkot glāzes, bojājumu pamanījām jau pie veikala durvīm. Veikala vadītāja atteicās preci mainīt, apgalvojot, ka glāzes esam saplēsušas pašas, lai gan plauktā atradās tieši tādas pašas ieplīsušas glāzes. Svarīgi – visas bija ieplīsušas vienā un tajā pašā vietā.
Veikalā šīs glāzes joprojām tiek tirgotas. Tā nav pirmā reize, kad Jelgavas “Pepco” veikalā atsakās mainīt bojātu preci,” raksta Paula.
Komentāru sadaļā gan netrūkst arī pretēju pieredžu.
Savukārt lietotāja ar segvārdu @kokounsanele atzīst, ka tieši līdzīgas pieredzes dēļ šajā veikalā traukus vairs nepērk: “Nopirku divas lielās bļodas. Ieliku mašīnā – dzirdu, kaut kas sasprāgst. Skatos – viena bļoda uz pusēm. Nodomāju, ka biju neuzmanīga un kaut kur uzsitu. Pēc pāris dienām, otrā bļoda jau stāvot mājās uz galda, pati sasprāga.”
Tikmēr Madara uzsver, ka arī viņas pieredze Jelgavas “Pepco” veikalā bijusi pozitīva: “Tieši šajā pepco veikalā esmu 3 reizes nesusi atpakaļ preci (tiesa, apģērbu, jo bērnam izrādās par mazu). Visas reizes nauda atgriezta bez problēmām.”
Kas sakāms citiem lietotājiem?
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!