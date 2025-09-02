#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Bērns nav lelle!” Kā jārīkojas vecākiem, kas vēlas atgūt bērnu, ko ievietoja glābējsilītē? 0

20:03, 2. septembris 2025
TV24 raidījumā “Uz līnijas” projekta “Glābējsilīte” vadītāja Latvijā, Laura Zvirbule, skaidroja, kā vecākiem jārīkojas, ja viņi vēlas atgūt bērnu, kuru ievietoja glābējsilītē. Viņa uzsvēra, ka ceļš nav vienkāršs, taču tas ir iespējams.

Viena neparasta detaļa Melānijas Trampas vēstulē Putinam raisa mežonīgas spekulācijas
VIDEO. Tieši pirms pirmā septembra kanalizācijas akā atrod mammu ar divām meitiņām: ir spekulācijas par baisu noziegumu 13
Kam tas ir kaitīgs? Eksperti nosaukuši trīs cilvēku grupas, kurām vajadzētu izvairīties no skābā krējuma
“Šajā gadījumā viņiem ir jāgriežas bāriņtiesā, sociālajā dienestā vai policijā, tajā vietā, kur viņi dzīvo. Viņiem būs diezgan grūts ceļš ejams, sākot ar to, ka būs jāveic DNS analīzes, jo ir jāpierāda, ka tiešām konkrētais bērns ir viņu. Būs jāiziet visādas pārbaudes, jo mēs strādājam bērna interesēs. Bērns nav lelle – šodien es tevi gribu, rīt es tevi negribu. Tā nenotiek. Ir jāsaprot, kas bijuši ir tie apstākļi, kas šajā brīdī ir, nu kā teikt, mudinājuši spert šo soli atstāt bērnu glābējsilītē,” skaidroja Zvirbule.

Viņa norādīja, ka bērna atdošana vecākiem prasa rūpīgu izvērtēšanu, lai nodrošinātu bērna drošību un labklājību, vienlaikus ievērojot likumdošanu. Tā ir procedūra, kas prasa laiku, administratīvu procesu iziešanu un nepieciešamo analīžu veikšanu.

“Kopumā visās glābējsilītēs Latvijā 16 gadu laikā ir atstāti 62 jaundzimušie. Tikai pieci gadījumi ir tādi, kur vecāki ir saņēmuši atpakaļ savu bērnu. Tātad gribējuši un arī viņš ir nonācis atpakaļ ģimenē, kur ir pierādīts tas, ka tie apstākļi, kas mudināja spert šo soli, ir pārvarēti un nekad neatkārtosies,” piebilda Zvirbule.

Viņa īpaši izcēla gadījumus, kad bērna ievietošana glābejsilītē bija saistīta ar pēcdzemdību depresiju un ātru vecāku rīcību:

“Protams, biežākais iemesls ir pēcdzemdību depresija sievietei, un šāds viens ļoti spilgts gadījums bija, kad mums uz glābējsilītes mājaslapu viena māmiņa atrakstīja, ka tad, kad viņa ielika bērniņu iekšā un tās durtiņas aizvērās, tur ir tāds klikšķis – nu tā, klik, viņas aizveras ciet. Viņa saka – šajā brīdī tas klikšķis notika manā galvā, un es sapratu, ko es izdarīju. Viņa 24 stundu laikā sakārtoja visu, lai viņa bērniņu varētu dabūt atpakaļ.”

