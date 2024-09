Bērnu slimnīcā miris ar difteriju saslimušais nevakcinētais četrus gadus vecais zēns Ieteikt







Par spīti ārstu pūlēm, pirmdien, 16. septembrī, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) intensīvajā terapijā miris četrus gadus vecais puisēns no Vidzemes reģiona, kurš bija saslimis ar difteriju. To Latvijas Televīzijai (LTV) apstiprināja slimnīcā. Neviens no saslimušās ģimenes četriem bērniem nebija vakcinēts, vēsta portāls lsm.lv

Vairāk nekā nedēļu BKUS ārsti cīnījās par četrus gadus vecā bērna dzīvību – viņa ģimenē uzliesmojusi nāvējošā difterija, un slimnīcā ārstējas trīs šīs ģimenes nevakcinētie bērni, arī puisēna māsas.

Reklāma Reklāma

Bērnu klīniskās universitātes slimnīca (BKUS) aģentūrai LETA šobrīd atturējās sniegt plašākus komentārus, informāciju solot sniegt rīt.

BKUS atgādina, ka pirmās trīs vakcīnas devas pret difteriju bērniem ir jāsaņem līdz gada vecumam. Primārajai vakcinācijai tiek nozīmētas trīs kombinētās vakcīnas devas ar vismaz četru nedēļu starplaiku.

Tad līdz 15 mēnešu vecumam jāsaņem ceturtā deva, septiņu gadu vecumā – piektā deva, savukārt 14 gadu vecumā – sestā deva. Pēc sestās devas saņemšanas balstvakcināciju pret difteriju ikvienam veic ik pēc desmit gadiem visa mūža garumā.

Ja slimības simptomi sākumā nav tik akūti un bērns netiek aizvests pie ārsta pirmajās trīs dienās, pat ievadot lielas specifiskā difterijas imūnglobulīna devas, dzīvību var neizdoties glābt – ne velti tiek uzsvērts, ka šī ir nāvējoša infekcija, atgādina BKUS.

Smagas un arī paliekošas sekas difterija mēdz atstāt uz centrālo nervu sistēmu, nieru un sirds asinsvadu sistēmu. Tiem, kas ir vakcinēti un saskārušies ar infekcijas izraisītāju, atsevišķos gadījumos slimība var sākties, bet tā norit vieglā formā bez komplikācijām.

Kā norāda BKUS, slimības sākumā visi saslimušie ir infekcijas izplatītāji, un, ja šādā veidā infekcijas izraisītāji satiek nevakcinētus cilvēkus, sekas ir ļoti smagas vai letālas, jo difterijas baktērijas toksīni izplatās visās organisma sistēmās.

Visneaizsargātākie un vissmagāk ar bīstamajām infekcijas slimībām dzīves pirmajos mēnešos slimo paši mazākie, tāpēc BKUS aicina visas grūtnieces noteiktajā laikā saņemt kombinēto vakcīnu un pasargāt savu mazuli.

Kā vēstīts, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), saņemot informāciju par apstiprinātu difterijas gadījumu, bija sācis epidemioloģisko izmeklēšanu un pretepidēmijas pasākumu organizēšanu – kontaktpersonu apzināšanu, laboratoriskās izmeklēšanas un medicīniskās novērošanas organizēšanu, informēja centrā.

Reklāma Reklāma

Difterijas diagnoze tika noteikta trīs bērniem un vienam pieaugušajam. Visi gadījumi ir savstarpēji saistīti. Epidemioloģiskā izmeklēšana un pretepidēmijas pasākumu veikšana turpinās.

SPKC uzsver, ka nepietiekama vakcinācijas aptvere rada difterijas uzliesmojuma izcelšanās un infekcijas izplatīšanās risku. Difterijas komplikācijas nopietni apdraud īpaši nevakcinēto pacientu veselību un dzīvību.

SPKC atgādina, ka vakcinācija pret difteriju ir valsts apmaksāta ikvienam iedzīvotājam jebkurā vecumā.