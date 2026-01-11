Tuvāko gadu laikā strauji saruks bērnudārzu skaits Rīgā: uz renovācijām var necerēt, domei nav naudas 0

LA.LV
17:37, 11. janvāris 2026
Viedokļi

“Kad sāksies bērnudārzu renovācija Rīgā?” kāds TV24 skatītājs jautā, stāstot, ka savu bērniņu ved uz bērnudārzu, kas nav renovēts pēdējos 20-30 gadus.

Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Kokteilis
Pareģojums par 2026. gadu piepildījies tikai nedēļu pēc gada sākuma: gaišreģe aicina gatavoties tālākajam
Tehniskās apskates laikā notiek dīvainas lietas – fenomens, par kuru neviens skaļi nerunā
Lasīt citas ziņas

“Rīgā ir apmēram 100 skolas, 150 pirmsskolas izglītības iestādes, kopā ar sporta iestādēm tās ir apmēram 500 ēkas. Skaidrs, ka tik lielu ēku daudzumu nevar pacelt,” TV24 atbild Dainis Locis, Rīgas domes deputāts(NA), Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs, Sporta komisijas priekšsēdētājs.

Viņš skaidro, ka tikai saņemot aizdevumu no valsts, pašvaldība var kaut ko renovēt un uzlabot. Viņš arī brīdina, ka tuvāko gadu laikā Rīgā strauji saruks bērnudārzu skaits, tādēļ aizslēgto iestāžu ēkām būs jāpiemeklē jauna funkcija.

Plašāk video.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“1. decembrī Madlienas bērnudārzā ieradās PVD inspektore!” Ogres domes pārstāvji komentē ēdināšanas traci novadā
RAKSTA REDAKTORS
“Man tas ir apnicis!” Māmiņa dusmīga par bezatbildīgiem vecākiem, kuri ved slimus bērnus uz dārziņu
“Vai 800 eiro uz papīra ir normāla alga?” Skarbā realitāte – bērnudārza auklīte par tik atbildīgu darbu saņem vien grašus…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.