Tuvāko gadu laikā strauji saruks bērnudārzu skaits Rīgā: uz renovācijām var necerēt, domei nav naudas 0
“Kad sāksies bērnudārzu renovācija Rīgā?” kāds TV24 skatītājs jautā, stāstot, ka savu bērniņu ved uz bērnudārzu, kas nav renovēts pēdējos 20-30 gadus.
“Rīgā ir apmēram 100 skolas, 150 pirmsskolas izglītības iestādes, kopā ar sporta iestādēm tās ir apmēram 500 ēkas. Skaidrs, ka tik lielu ēku daudzumu nevar pacelt,” TV24 atbild Dainis Locis, Rīgas domes deputāts(NA), Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs, Sporta komisijas priekšsēdētājs.
Viņš skaidro, ka tikai saņemot aizdevumu no valsts, pašvaldība var kaut ko renovēt un uzlabot. Viņš arī brīdina, ka tuvāko gadu laikā Rīgā strauji saruks bērnudārzu skaits, tādēļ aizslēgto iestāžu ēkām būs jāpiemeklē jauna funkcija.
