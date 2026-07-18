Biji pamanījis, ka naktis vairs nav tumšas? Tas draud ar ne visai patīkamām lietām planētai un cilvēcei 0
Pēdējo gadu laikā visā pasaulē naktis kļūst arvien gaišākas. Mākslīgais apgaismojums no ielu lampām, reklāmu stendiem, ēkām, transporta un dažādām publiskām vietām ir izveidojis pastāvīgu “gaismas fonu”, kas mazina dabisko tumsu. Lai gan gaišums it kā uzlabo drošību un ērtības, eksperti arvien biežāk brīdina – gaismas piesārņojums kļūst par nopietnu problēmu gan cilvēkiem, gan dabai.
Pētījumi rāda, ka mākslīgās gaismas intensitāte pasaulē pēdējos gados ir būtiski pieaugusi. Dažos reģionos šis pieaugums sasniedz pat divciparu procentus, un īpaši spilgtas naktis kļūst par normu lielajās pilsētās un strauji augošajos ekonomiskajos centros. Tiesa gan, Eiropā dažviet novērojams neliels samazinājums, pateicoties stingrākiem apgaismojuma noteikumiem un energoefektīvākiem risinājumiem, vēstīts portālā Deutsche Welle.
Amerikas Savienotajās Valstīs gaismas piesārņojums visvairāk palielinājās Rietumu krastā, pateicoties Kalifornijas pilsētu ekonomikas un iedzīvotāju skaita pieaugumam. Turpretī Austrumu krasts un daļa ASV Vidējo Rietumu ir kļuvuši tumšāki – daļēji rūpniecības sektora sarukšanas dēļ un mazāka iedzīvotāju skaita dēļ.
Atšķirībā no Amerikas Savienotajām Valstīm, tumšākās nakts debesis Eiropā ne vienmēr ir ekonomiskās lejupslīdes rezultāts. Piemēram, Francijā jauni noteikumi tagad nosaka, ka apgaismojums visās komerciālajās ēkās, veikalu skatlogos, autostāvvietās, publiskajos parkos un kultūras mantojuma vietās jāizslēdz ne vēlāk kā pulksten 1 naktī.
Slovēnija cīnās pret gaismas piesārņojumu kopš 2007. gada, un ir pieņemti noteikumi, kas ierobežo apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu gadā līdz 50 kilovatstundām uz vienu iedzīvotāju. Citi noteikumi arī nodrošina, ka dzīvojamajos rajonos ielu apgaismojums naktī nespīd pārāk spilgti.