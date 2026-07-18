Foto. pexels-laura-tancredi

Biji pamanījis, ka naktis vairs nav tumšas? Tas draud ar ne visai patīkamām lietām planētai un cilvēcei 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
10:07, 18. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Pēdējo gadu laikā visā pasaulē naktis kļūst arvien gaišākas. Mākslīgais apgaismojums no ielu lampām, reklāmu stendiem, ēkām, transporta un dažādām publiskām vietām ir izveidojis pastāvīgu “gaismas fonu”, kas mazina dabisko tumsu. Lai gan gaišums it kā uzlabo drošību un ērtības, eksperti arvien biežāk brīdina – gaismas piesārņojums kļūst par nopietnu problēmu gan cilvēkiem, gan dabai.

Kokteilis
“Lauku skuķis ar žilku” – Kulberga sieva reaģē uz glaimojošo salīdzinājumu ar Odriju Hepbernu
Kokteilis
Viņiem ir augstāku spēku aizsardzība: no kuru zodiaka zīmju cilvēkiem esot baidījusies pat Vanga?
“Nāc! Parādi man, kā jāvada!” Autobusa šoferis pēc jaunās māmiņas aizrādījuma sarīko prātam neaptveramu “šovu”
Lasīt citas ziņas

Pētījumi rāda, ka mākslīgās gaismas intensitāte pasaulē pēdējos gados ir būtiski pieaugusi. Dažos reģionos šis pieaugums sasniedz pat divciparu procentus, un īpaši spilgtas naktis kļūst par normu lielajās pilsētās un strauji augošajos ekonomiskajos centros. Tiesa gan, Eiropā dažviet novērojams neliels samazinājums, pateicoties stingrākiem apgaismojuma noteikumiem un energoefektīvākiem risinājumiem, vēstīts portālā Deutsche Welle.

Amerikas Savienotajās Valstīs gaismas piesārņojums visvairāk palielinājās Rietumu krastā, pateicoties Kalifornijas pilsētu ekonomikas un iedzīvotāju skaita pieaugumam. Turpretī Austrumu krasts un daļa ASV Vidējo Rietumu ir kļuvuši tumšāki – daļēji rūpniecības sektora sarukšanas dēļ un mazāka iedzīvotāju skaita dēļ.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Pēteris Apinis: Kā vīrietis apgūst zināšanas par sievietes anatomiju, fizioloģiju un slimībām, un kā viņš sievietes ķermeni un garu saprot?
Plānojat ceļot ar bērnu? Ir viena lieta, ko nedrīkst ignorēt, par to brīdina Tieslietu ministrija
Pēc teju 12 stundu darba nodzēsts ugunsgrēks Rīgas ostas metāllūžņu noliktavā

Atšķirībā no Amerikas Savienotajām Valstīm, tumšākās nakts debesis Eiropā ne vienmēr ir ekonomiskās lejupslīdes rezultāts. Piemēram, Francijā jauni noteikumi tagad nosaka, ka apgaismojums visās komerciālajās ēkās, veikalu skatlogos, autostāvvietās, publiskajos parkos un kultūras mantojuma vietās jāizslēdz ne vēlāk kā pulksten 1 naktī.

Slovēnija cīnās pret gaismas piesārņojumu kopš 2007. gada, un ir pieņemti noteikumi, kas ierobežo apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu gadā līdz 50 kilovatstundām uz vienu iedzīvotāju. Citi noteikumi arī nodrošina, ka dzīvojamajos rajonos ielu apgaismojums naktī nespīd pārāk spilgti.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Vēja turbīnas jūrā kļūst par roņu “lielveikaliem” – novērota unikāla šo dzīvnieku uzvedība
“Super El Ninjo” fenomens būs klāt jau maijā – pasaule tiks pārvērsta globālā pirtī, kritīs visi karstuma rekordi?
Ja šī tendence turpināsies, tā draud ar nepatīkamām sekām. Okeāni visā planētā kļūst tumšāki
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.