BKUS virsārste: "Ja ērce ir piesūkusies, tad tas nav iemesls doties uz jebkuru ārstniecības iestādi"







Katru gadu vasaras periodā tiek runāts pār ērcēm un to pārnēsātajām slimībām.

TV24 raidījumā “Uz līnijas” BKUS virsārste Renāte Snipe skaidro, ka dodoties dabā, vērtīgi ir veikt profilakses pasākumus: “Ja mēs dodamies dabā un daba ir arī Rīgas parks, tad ideāli ir lietot repelentus, uz kuriem ir rakstīts, ka tie atbaida arī ērces ne tikai odus. Protams, ja mēs dodamies kaut kur ļoti dziļi pie dabas, kur ir gara zāle un to ērču var būt daudz vairāk, tad tur, protams, ir šis aizsargājošais apģērbs un apavi.”

Pēc meža vai pļavas apmeklējuma vienam otrs ir rūpīgi jānopēta. Renāte Snipe uzsver, ka bieži vien to ērci var noķert, kamēr tā vēl nav piesūkusies.

“Tomēr, ja ērce ir piesūkusies, tad tas nav iemesls doties uz jebkuru ārstniecības iestādi, tas ir iemesls ar to tikt mājās pašiem galā. Visprātīgāk ir aptiekā iegādāties pinceti, kas ir ērču noņemšanai. Ticiet man, tā nav tik dārga. Brauciens no laukiem uz slimnīcu izmaksās vairāk,” skaidro BKUS virsārste Renāte Snipe.

Viņa atzīst, ka vasarā bieži ir vērojams liels pacientu pieplūdums, kas vēlas, lai viņiem noņem piesūkušos ērci, jo pašiem ir bail to darīt. Tas tiešām ir gauži vienkārši: “To vietiņu, kur ērce ir piesūkusies, notīra ar dezinficējošu šķīdumu, tad ar to ērces pinceti, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam ērce iznāk ārā. ”

BKUS rekomendē visiem savlaicīgi vakcinēties pret ērču encefalītu, tas ir tas, kas pasargā no smagām saslimšanas formām. “Savukārt, pret laima slimību profilakses nav. Tur diemžēl, jo ilgāk ērce būs piesūkusies, jo lielāks risks, ka ērce, ja tā ir inficēta ar laima slimību, nodos to upurim. Savukārt, ja jūs paši ātri to ērci izņemsiet, tad risks inficēties ar laima slimību būs daudz mazāks. ”

Ja tomēr ērce ir piesūkusies, tad divas nedēļas bērns ir jānovēro. Ja parādās kādas veselības problēmas, dīvaini pleķi uz ādas, tad noteikti ir jādodas pie ģimenes ārsta.