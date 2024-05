Foto: pexels.com

Ko vīram nevajadzētu zināt! 7 Noslēpumi, kas stiprinās laulību Ieteikt 7







“Mums nav noslēpumu vienam no otra!” Tā lepojas daudzi pāri. Un… visdrīzāk viņi pārspīlē. Jā, nopietnos jautājumos patiesība laulībā ir svarīga, taču dažas lietas labāk neizpaust savam mīļotajam. Kādi noslēpumi nostiprinās jūsu laulību?

Reklāma Reklāma

Lapā liza.ua var lasīt, ka psihologi piedāvā atbildēt uz jautājumu: “Iedomājies, ka visa tava dzīve, no sākuma līdz šim brīdim ir uzņemta filmā. Vai tu piekristu to parādīt mīļotajam?” Atbilde atkarīga no tā, ko mēs saprotam ar atklātību.

Pēc amerikāņu psihologu domām pāri, kur partneri slēpj viens no otra informāciju, kas var sāpināt, ir noturīgāki, laimīgāki un vieglāk iztur dzīves pārbaudījumus.Tātad – kas nepavisam nav jāzina tavam vīram?