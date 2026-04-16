Brauca ar 156 km/h! Vienas diennakts laikā pieķerti gandrīz 1800 bīstami ātrumpārkāpēji uz Latvijas ceļiem 0
Vakar, 15. aprīlī, norisinājās ROADPOL akcija “24 stundu ātruma kontroles maratons”, kuras laikā Valsts policija papildu ikdienas satiksmes kontrolei pievērsa pastiprinātu uzraudzību tieši atļautā braukšanas ātruma ievērošanai. Valsts policija gan ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, gan Valsts policijas ekipāžas vakar kopumā fiksēja 1792 ātrumpārkāpumus. Vairākos gadījumos autovadītājiem piemērots tiesību izmantošanas aizliegums.
ROADPOL “24 stundu ātruma kontroles maratonā”, kas norisinājās vakar, 15. aprīlī, Valsts policijas darbinieki konstatēja 408 ātrumpārkāpumus, par kuriem tika uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi, savukārt ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, fiksēti 1384 ātrumpārkāpumi. Ja salīdzina ar 2025. gadu, tad šogad konstatēto ātrumpārkāpumu skaits ir bijis nedaudz lielāks. Pērn “24 stundu ātruma kontroles maratona” laikā Valsts policijas darbinieki konstatēja 393 steidzīgus autovadītājus, savukārt ar tehniskajiem līdzekļiem tika konstatēti 1107 pārkāpumi.
Šogad vislielākais ātrumpārkāpumu skaits, ko fiksējuši Valsts policijas darbinieki, apturot transportlīdzekli, ir bijis Rīgas reģionā, kur fiksēti 110 ātrumpārkāpumi. Tāpat liels ātrumpārkāpēju skaits bijis Kurzemes reģionā – tur policijas darbinieki fiksējuši 109 ātrumpārkāpumus. Savukārt Vidzemes reģionā fiksēti 77 ātrumpārkāpumi, Latgales – 60, bet Zemgales – 52.
Diemžēl šīs akcijas laikā neiztika arī bez tādiem autovadītājiem, kuriem par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu tika piemērots tiesību izmantošanas aizliegums.
Par šādu pārkāpumu autovadītājam piemēro naudas sodu no 720 līdz 960 eiro apmērā un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz deviņiem mēnešiem.
Tāpat transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz 12 mēnešiem tika piemērots kādam motocikla vadītājam, kurš vakar vakarā brauca Rīgā, pa Krasta ielu ar ātrumu 109 km/h pie atļautajiem 50 km/h apdzīvotā vietā. Par šādu pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājam piemēro naudas sodu no 700 līdz 880 eiro apmērā un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz 12 mēnešiem.
Pārgalvīgi autovadītāji tika fiksēti arī ar tehniskajiem līdzekļiem – ar fotoradaru Rīgā, Viestura prospektā tika fiksēts kāds automašīnas “Opel” vadītājs, kurš pie atļautajiem 50 km/h brauca ar 93 km/h. Savukārt ārpus apdzīvotas vietas ar fotoradaru fiksēts kāds “BMW” markas autovadītājs, kurš uz autoceļa A7 brauca ar 127 km/h, atļauto 90 km/h vietā.
Eiropas ceļu policijas tīkla ROADPOL akcijas “24 stundu ātruma kontroles maratons” mērķis ir pievērst uzmanību sekām un bīstamībai, kādas rada atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana. Tādēļ Valsts policija atgādina, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, īpaši apdzīvotā vietā, rada lielu apdraudējumu gan pašam vadītājam, gan apkārtējiem satiksmes dalībniekiem.