Briljanta Ukrainas Drošības dienesta operācija Kaspijas jūrā: skarts Krievijas Federācijas vissvarīgākais objekts 0
Ukrainas speciālie dienesti turpina iznīcināt agresorvalsts naftas ieguves infrastruktūru Kaspijas jūrā, vēsta ārzemju prese.
Ukrainas Drošības dienesta (SBU) speciālo spēku “Alfa” tālās darbības droni uzbruka naftas ieguves platformai Kaspijas jūrā, kas pieder Krievijas uzņēmumam “Lukoil”. Objekts tika skarts Korchaginas laukā. Tā ir trešā šāda operācija kopš decembra sākuma. Saskaņā ar “Army TV” avotiem speciālajos dienestos droni trāpīja platformai, kas ir daļa no “Lukoil–Nizhnevolzhskneft” struktūras. Iepriekš tajā pašā reģionā triecieni tika veikti uz objektiem Filanovska un Korchaginas laukos. Visi tie pieder lielākajam izpētītajam naftas un gāzes klasterim Kaspijas jūrā.
Uzbrukuma mērķis bija iekārtas, kas nodrošina naftas un gāzes ieguvi. Avoti norāda, ka runa ir par laukiem ar rezervēm aptuveni 129 miljonu tonnu naftas un aptuveni 30 miljardu kubikmetru gāzes. Šie apjomi ir stratēģiski svarīgi Krievijas naftas nozarei. Informācija par bojājumu apmēru un iespējamo ražošanas apturēšanu vēl tiek precizēta.
Šādu Ukrainas speciālo dienestu operāciju panākumu mērogs ir pārsteidzošs. Tikai pēdējo piecu dienu laikā, kopš 11. decembra, šī ir ceturtā veiksmīgā uzbrukuma operācija Kaspijas reģionā.